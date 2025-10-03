Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Cel szlachetny, konkretów brak

Dialog międzyreligijny i polityka potrzebują różnych języków i wrażliwości. Plan Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu pokazuje, co się dzieje, gdy o tym się zapomni.

Publikacja: 03.10.2025 14:20

Tomasz P. Terlikowski: Cel szlachetny, konkretów brak

Foto: REUTERS/Ken Cedeno

Tomasz Terlikowski

Zacznę od deklaracji: nie bardzo wierzę w długoterminowe powodzenie propozycji Donalda Trumpa, i to mimo że mam świadomość, iż udało mu się uzyskać poparcie wielu państw arabskich i islamskich, a także zachodnich. To niewątpliwie jest jego sukces. Mój problem z tym dokumentem jest jednak taki, że jest on zapisany w taki sposób, że poza zawieszeniem broni i pomocą humanitarną niewiele w istocie daje Palestyńczykom, a do tego pozwala Izraelowi (a konkretniej premierowi Beniaminowi Netanjahu) nie tylko dowolnie interpretować jego zapisy, ale także dość uznaniowo się z niego wycofać. Ustępstwa Izraela są w przypadku tego dokumentu wątpliwe, a zyski Palestyńczyków słabo dostrzegalne.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Genetycy: Historię życia na Ziemi możemy odczytać z DNA
Plus Minus
Genetycy: Historię życia na Ziemi możemy odczytać z DNA
Władysław Pasikowski na premierze swojego filmu „Zamach na papieża”.
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Pasikowski. Czas przeszły dokonany
Wystarczy spojrzeć na to, co się pisze o przyszłości wojny rosyjsko-ukraińskiej od samego lutego 202
Plus Minus
Irena Lasota: Po co w ogóle pisać. Myśli sceptyka
Jan Maciejewski: „Jesień” nie nazywa właściwie tego, co się właśnie zaczyna
Plus Minus
Jan Maciejewski: „Jesień” nie nazywa właściwie tego, co się właśnie zaczyna
Joanna Szczepkowska: Siła odśrodkowa
Plus Minus
Joanna Szczepkowska: Siła odśrodkowa
Reklama
Reklama
e-Wydanie