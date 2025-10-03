Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne obawy europejskich liderów dotyczące polityki zagranicznej Czech po wyborach?

Co może oznaczać powrót Andreja Babiša dla polityki wobec Rosji?

Jakiej Unii Europejskiej chciałby Andrej Babiš?

Jakie są scenariusze rządowe po wyborach w Czechach?

Jego ugrupowanie ANO, główna siła opozycji, wyraźnie prowadziło (z poparciem 30-32 proc.) w sondażach przed wyborami do czeskiego parlamentu, które odbywają się w piątek i sobotę.

Zapowiada to wielki powrót Andreja Babiša na stanowisko premiera – po czterech latach rządzenia proeuropejskiej koalicji centroprawicowej pod wodzą Petra Fiali, szefa konserwatywnej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Sojusz trzech z czterech rządzących partii pod nazwą Spolu (Razem) ma w sondażach około 20 proc. poparcia. Ta czwarta, partia samorządowców STAN, trochę ponad 10 proc.

71-letni Andrej Babiš to miliarder, siódmy na liście najbogatszych Czechów i 940. na liście najbogatszych ludzi świata (dane „Forbesa” z 1 października; jego majątek szacowano tego dnia na 4,3 mld dol.). Mimo wielkiego majątku Babiš tradycyjnie występuje jako populista, obrońca zaniedbanych.