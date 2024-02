Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Co dzieli Polskę i Czechy oraz Słowację i Węgry ws. Ukrainy?

- Różnica panuje też co do tego co było przyczyną agresji rosyjskiej na Ukrainie i jak powinna być rozwiązana — dodał.

Fiala mówił następnie, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą współpracować m.in. w kwestii walki z nielegalną imigracją.



Donald Tusk o Grupie Wyszehradzkiej: U narodzin tej grupy był wspólny opór przeciwko sowieckiemu imperium

- Dla mnie osobiście było to bardzo ważne spotkanie. Byłem przy narodzinach Grupy Wyszehradzkiej — stwierdził z kolei Donald Tusk.



- Grupa Wyszehradzka ma niezwykle trwałe fundamenty. Gdzieś u narodzin tej grupy był wspólny opór przeciwko sowieckiemu imperium i obecności rosyjskich wojsk w naszych krajach. Wszyscy mieliśmy w pamięci tę nadzwyczajną solidarność między narodami — mówił polski premier.



- Dziś testem na naszą współpracę są działania na forum Unii Europejskiej — kontynuował Tusk. - O przyjaźń między naszymi narodami jestem spokojny, natomiast musimy ustalać dziś nasze wspólne interesy. To co jest podstawą Grupy Wyszehradzkiej powinno mieć zastosowanie co do naszej wspólnej polityki na rzecz Ukrainy. Dziś rozmawialiśmy jak można wspólnie działać na rzecz Ukrainy jako ofiary napaści rosyjskiej. Po tej rozmowie jest możliwe zbudowanie przynajmniej fragmentarycznie wspólnej pracy na rzecz pomocy Ukrainie, z różnymi może podejściami do wspólnej sprawy — dodał.