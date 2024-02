I rzeczywiście, choć premier Donald Tusk zapewnił w Pradze, że „Polska nie przewiduje wysłania swoich wojsk do Ukrainy”, to zdaniem francuskich źródeł dyplomatycznych to właśnie nasz kraj razem z państwami bałtyckimi postulował, aby w Paryżu „rozważyć wszystkie opcje” wsparcia dla Kijowa.

Francja już nie czuje się bezpieczna

Od asekuranctwa do bojowości: radykalny zwrot w podejściu Francji do wojny na Wschodzie bierze się z kilku czynników. Punktem wyjścia jest coraz trudniejsza sytuacja Ukrainy po upadku Awdijiwki. Kijów ma dramatyczne braki w amunicji, a amerykański Kongres blokuje od października wsparcie wojskowe dla Ukraińców. Europa nie dysponuje zaś jeszcze wystarczającymi mocami produkcyjnymi, aby uzupełnić tą lukę. Potrzebuje na to czasu.

Macron obawia się więc, że Rosja uzna, iż to jest moment, aby zadać Ukrainie decydujący cios. Więcej, Francuzi nie wykluczają już, że w przypadku zwycięstwa w obecnej wojnie Putin pójdzie za ciosem i uderzy w NATO, w szczególności jeśli Donald Trump wróci do Białego Domu. Z francuskiej analizy wynika, że w takim przypadku nawet Francja, choć ma broń atomową, nie byłaby bezpieczna.

Putin już nie może wykluczyć lądowania natowskich wojsk

Ostateczne starcie z Rosją, jeśli i tak ma do niego dojść, lepiej więc rozegrać nad Dnieprem niż nad Wisłą czy Sekwaną. Kreml tylko wówczas da za wygraną, gdy dojdzie do wniosku, że Zachód w tej konfrontacji nie odpuści.

Nie oznacza to jednak, że Paryż postawił na opcję zero-jedynkową. Może do Ukrainy wysłać wojska szkoleniowe czy zorganizować zakłady naprawiające ukraińskie uzbrojenie. O francuskiej determinacji ma też świadczyć decyzja o wysłaniu pocisków dalekiego zasięgu, czego na razie odmawiają Niemcy. I udział w czeskiej inicjatywie zakupu poza Europą amunicji dla Kijowa. Wysłanie natowskich formacji bojowych pozostaje ostatecznością. Ale taką, której Putin nie może już wykluczyć.