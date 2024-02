Emmanuel Macron mówił, że "niczego nie można wykluczyć". - Nie ma konsensusu na tym etapie... by wysłać tam wojska. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała — mówił Macron w czasie spotkania z dziennikarzami.

Czytaj więcej Dyplomacja Emmanuel Macron nie wykluczył, że Europa wyśle żołnierzy na Ukrainę W czasie spotkania 20 przywódców państw europejskich w Paryżu prezydent Francji, Emmanuel Macron, mówił o perspektywie wysłania przez kraje europejskie żołnierzy na Ukrainę.

We wtorek do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk. - Gdyby wszystkie państwa UE zaangażowały się w pomoc Ukrainie tak jak to robi Polska czy Czechy, to być może nie byłoby w ogóle potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy — powiedział szef polskiego rządu.