Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są skutki możliwości przekazania Ukrainie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego?

Co przekonało europejskich przywódców do wsparcia Ukrainy rosyjskimi pieniędzmi?

Dlaczego niektóre kraje UE były początkowo przeciwne wykorzystaniu rosyjskich rezerw?

Jakie są potencjalne mechanizmy przekazania wsparcia finansowego Ukrainie?

Jakie wyzwania prawne i polityczne stawia unijny plan wykorzystania rosyjskich rezerw walutowych?

Unijne kraje nie były dotychczas jednomyślne w sprawie przekazania rosyjskich rezerw Ukrainie. Ku porozumieniu pchnął Europejczyków Donald Trump. W piątek amerykański prezydent w niewybrednych słowach atakował w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego. Powtarzając argumenty, jakie dzień wcześniej usłyszał przez telefon od Władimira Putina, groził, że Moskwa „zniszczy” Ukrainę, jeśli ta nie przyjmie maksymalistycznych żądań Kremla, w tym nie odda najeźdźcy bronionego zaciekle od blisko czterech lat zachodniego Donbasu.

Reklama Reklama

– To jeszcze bardziej uświadomiło europejskim przywódcom, że los Ukrainy, a więc i los bezpieczeństwa zjednoczonej Europy musi być możliwie jak najbardziej niezależny od kaprysów Trumpa – mówi „Rzeczpospolitej” proszący o zachowanie anonimowości dyplomata Rady UE.

Przełomem dla wykorzystania rezerw Rosji stała się zmiana podejścia Niemiec

Prezydent USA nie uruchomił nowych programów wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Gdy więc te zainicjowane jeszcze przez Joe Bidena wyczerpały się, Kijów stał się zależny prawie wyłącznie od europejskiej kroplówki. Aby utrzymać obronę frontu, Ukraina potrzebuje około 50 mld euro rocznie na zakup uzbrojenia. A takie środki przeważnie zadłużonym po uszy krajom Unii trudno znaleźć. Rozwiązaniem mogłoby być przekazanie Ukraińcom przynajmniej części z około 200 mld rezerw Banku Rosji i rosyjskich banków komercyjnych zdeponowanych w Euroclear, instytucji finansowej znajdującej się w Brukseli. Aby móc inwestować w zachodnie obligacje, rosyjski bank centralny musiał tu otworzyć konta. A gdy w lutym 2022 r. rozpoczęła się inwazja na pełną skalę Rosji na Ukrainę, środki te zostały zamrożone.