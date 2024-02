Awdijiwka. Kolejna strata Ukrainy, która niczego nie zmieni

Najgroźniejsze dla obrońców są rosyjskie „bomby kierowane”, zrzucane z samolotów w dużej odległości od frontu i samodzielnie szybujące w kierunku celu. – Mają po 200, 300, 500 kg ładunku wybuchowego, gdy uderzają, nie zostaje kamień na kamieniu – mówi Stupak.

Ataki zaczyna jednak piechota. Do pierwszych szturmów rosyjskie dowództwo wysyła kiepsko albo wcale niewyszkolonych żołnierzy z mobilizacji, nie mają też wiele uzbrojenia. Zadaniem tej masy jest dobiegnięcie jak najbliżej do ukraińskich umocnień, sprowokowanie obrońców do otwarcia ognia i ujawnienia swych pozycji. Potem zaczyna się bombardowanie i ostrzał artyleryjski. – Amunicja to, niestety, najważniejsza przewaga Rosji. Mogą ostrzeliwać nasze pozycje z odległości 20–25 km. My rzadko kiedy odpowiadamy – wyjaśnia Stupak.

Jeśli jednak Rosjanie zajmą Awdijiwkę (na przykład do końca lutego), w wojskowym sensie niewiele im to da. – Nie otworzy się przed nimi jakaś autostrada do Kijowa. Dalej na ich drodze będą kolejne miejscowości i kolejne walki – dodaje Stupak.

Upadek Awdijiwki może się stać detonatorem zmian w Ukrainie

Bez wątpienia jednak zajęcie miejscowości na przedmieściach Doniecka, bronionej przez Ukraińców od 2014 r., zostanie wykorzystane przez kremlowską propagandę przed marcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji. Niezależne od wojskowego znaczenia zdobyczy.

Podobnie było z Marjinką, leżącą ok. 25 km na południowy zachód od Awdijiwki. Po dwóch latach ataków Rosjanie zajęli w grudniu ubiegłego roku usiane ruinami pustkowie, w którym nie było żadnego mieszkańca. Wkroczenie do ruin świętowała kremlowska propaganda, ale wojska Putina nie ruszyły stamtąd dalej. Przed nimi są kolejne miejscowości bronione przez Ukraińców.