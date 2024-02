Macron przyznawał, że zachodni sojusznicy Ukrainy byli często „od sześciu do 12 miesięcy spóźnieni” z udzielają jej pomocą. Jak dodał wiele osób, które mówią dziś „nigdy, nigdy” to te same osoby, które mówiły, że Ukraina nigdy nie otrzyma zachodnich czołgów, samolotów, pocisków dalekiego zasięgu.



- Wszystko jest możliwe, jeśli będzie przydatne do osiągnięcia naszego celu — podkreślił Macron dodając, że Europa nie może zależeć od USA jeśli chodzi o wsparcie dla walczącej Ukrainy.



Macron mówił też, że udało się stworzyć koalicję na rzecz przyspieszenia dostaw pocisków dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Z kolei premier Czech Petr Fiala oświadczył, że ok. 15 państw zgodziło się przystąpić do czeskiej inicjatywy, by pozyskiwać amunicję dla Ukrainy od państw trzecich. Mark Rutte zadeklarował, że Holandia przekaże na ten cel 100 mln euro. Do inicjatywy Czech przystąpiła też Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz państwa skandynawskie i bałtyckie.