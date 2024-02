Emmanuel Macron postawił się Rosji

Teraz ma się to zmienić. – Chcemy pokazać w poniedziałek naszą determinację zrobienia wszystkiego, co potrzebne, aby Rosja poniosła klęskę. Nie jesteśmy fatalistami, nie wpadliśmy w nastrój doom and gloom (załamania i smutku) – mówiły francuskim mediom źródła w Pałacu Elizejskim.

Problemy w kalendarzu Viktora Orbána i Roberta Fico

Udziału (pod pozorem problemów z kalendarzem) w spotkaniu odmówili jednak premierzy Węgier Viktor Orbán i Słowacji Robert Fico. Tusk, który we wtorek leci do Pragi na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, ostrzegł, że kraje, które służą interesom Rosji, „de facto” wykluczają się ze wspólnoty państwo natowskich i unijnych. Szef rządu ostrzegł, że powie o tym „wprost” Orbánowi. Ostrzegł, że od przebiegu spotkania będzie zależało, czy współpraca wyszehradzka będzie miała jeszcze jakiś sens.

Poza Francją wiele innych krajów musi zrobić wielki wysiłek, aby wejść na ścieżkę gospodarki wojennej, a przynajmniej „trybu kryzysowego”. Wyjątkowy jest przypadek Hiszpanii, która przeznaczyła w ubiegłym roku na obronę ledwie 1,26 proc. PKB. I Belgii, która choć gości na swoim terytorium Kwaterę Główną NATO, kieruje na ten cel 1,13 proc. Przywódcy obu państw, Pedro Sánchez i Alexander de Croo, byli w Paryżu.

Nie było na nim Trudeau, jednak już w Warszawie znalazł się w defensywie z powodu zwłoki w przekazaniu pomocy dla Ukrainy. Od początku rosyjskiej inwazji Kanada, gdzie mieszka ok. półtora miliona osób pochodzenia ukraińskiego, obiecała wsparcie wojskowe warte 2,4 mld dol. Jednak – jak wylicza montrealski dziennik „Le Devoir” – tylko 58 proc. z tego zostało faktycznie przekazane Ukraińcom. To 1,4 mld dol., bardzo niewiele dla kraju, który w tym czasie (dwa lata) wypracował PKB o wartości ok. 4,5 biliona dol.

Systemy obrony przeciwlotniczej nie dotrą do lipca

Podczas gdy Kanadyjczycy obiecali Ukraińcom systemy obrony przeciwlotniczej w marcu 2023 roku, wiadomo, że nie dotrą one do lipca tego roku. W tym czasie ukraińskie miasta nadal będą bombardowane. U progu wiosny wciąż nie dotarły także z Kanady obiecane ubrania zimowe dla ukraińskich żołnierzy.