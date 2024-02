05:08 Emmanuel Macron mówi, że "niczego nie można wykluczyć" jeśli chodzi o wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy

- Nie ma konsensusu na tym etapie... by wysłać tam wojska. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała — mówił po spotkaniu przywódców 20 państw europejskich w Paryżu Emmanuel Macron.



04:35 75 proc. uchodźców z Ukrainy, którzy trafili na Litwę, zamierza wrócić do ojczyzny

Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w 2023 roku przez wileński oddział Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). 17 proc. uchodźców ukraińskich przebywających na Litwie nadal nie wie, czy wrócą na Ukrainę, gdy w kraju tym będzie bezpiecznie. Najważniejsze problemy, z jakimi borykają się Ukraińcy na Litwie to brak stabilności finansowej (25 proc.), bariera językowa (21 proc.) problem z zatrudnieniem (19 proc.) i długoterminowym wynajmem mieszkania (19 proc.).



04:34 Kanadyjska armia pokazała zdjęcia ze szkolenia ukraińskich saperów

Kanadyjscy instruktorzy przeszkolili dotychczas ok. 40 tys. ukraińskich żołnierzy. Szkolenia organizowane przez nich odbywają się m.in. w Polsce.



04:30 W okupowanej części obwodu chersońskiego pojawiły się plakaty wzywające do bojkotu wyborów prezydenta Rosji

Plakaty takie mają być dystrybuowane w Nowej Kachowce, w okupowanej części obwodu chersońskiego — informuje ukraiński ruch oporu, „Żółta wstążka”



04:29 Władimir Putin zapowiedział zwiększanie potencjału bojowego wojsk specjalnych

Składając życzenia żołnierzom wojsk specjalnych z okazji ich święta, prezydent Rosji, Władimir Putin zadeklarował, że Rosja nadal będzie zwiększać ich mobilność i potencjał bojowy, wyposażać je w nowe systemy uzbrojenia i sprzęt — podaje Kreml. - To będzie jeden z priorytetów w rozwoju rosyjskiej armii i marynarki — zadeklarował Putin.



04:24 Wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych zmierzają do obwodu moskiewskiego

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że wyrzutnie rakiet strategicznych Jars przemieszczą się do obwodu moskiewskiego w ramach przygotowań do Parady Zwycięstwa, która odbywa się w Moskwie co roku, 9 maja. „Kolumna naziemnych wyrzutni rakiet Jars rozpoczęła przemieszczanie się z miejsca stałej dyslokacji, miasta Tejkowo w obwodzie iwanowskim" - głosi komunikat. Pociski Jars mają zasięg do 11 tys. km i mogą przenosić od 3 do 6 głowic atomowych.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 733. dniu wojny

04:20 Nikołaj Patruszew z wizytą na Kubie

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej rozmawiał o współpracy Rosji z Kubą w czasie spotkania z prezydentem tego kraju, Miguelem Diaz-Canelem, w Hawanie. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i kultury — wynika z komunikatu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Obie strony podkreśliły, że Rosja i Kuba pozostają „wiarygodnymi sojusznikami”.



