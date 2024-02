Radosław Sikorski: Choć jestem polskim ministrem, mój syn jest żołnierzem USA

Jeśli porzucimy Ukrainę, to Putin zrozumie – podobnie jak inni przeciwnicy na całym świecie – że może czynić, co chce, gdzie chce i jak chce. Zbliży się do granic państw NATO, zagrażając dalszą agresją militarną w Europie

Szef MSZ przekonywał, że kroki te muszą zostać podjęte, nie tylko by eskalować trwającą wojnę na Ukrainie, „ale by uniknąć jeszcze większego, globalnego konfliktu, który właśnie ku nam nadciąga”.

- Nawet jeśli wątpicie w niektóre z moich argumentów, które podnoszę jako polityk, to bądźcie pewni, że jako ojciec nie chcę widzieć mojego syna wysyłanego na wojnę z putinowską nawałą - dodał.

Radosław Sikorski: Przegrana z Putinem otworzy drogę do większego chaosu

- Ukraina jest dla nich sprawdzianem. Wszyscy wyczekująco obserwują, czy Putinowi uda się zdławić jej wolność – i naszą determinację. Inwazja na Ukrainę bynajmniej nie jest regionalną sprzeczką. To wojna o globalnych konsekwencjach. Jeśli porzucimy Ukrainę, to Putin zrozumie – podobnie jak inni przeciwnicy na całym świecie – że może czynić, co chce, gdzie chce i jak chce. Zbliży się do granic państw NATO, zagrażając dalszą agresją militarną w Europie, gdzie to nasze dzieci będą musiały z nim walczyć. Putin otwarcie oświadczył przecież, że granica rosyjska „nie kończy się nigdzie”. Przegrana z nim otworzy drogę do większego chaosu, większej niestabilności, większej liczby wojen - kontynuował.

- Czy tego chcemy czy nie, decyzja Putina o rozpoczęciu największej wojny w Europie po pokonaniu nazistowskich Niemiec zmieniła już bieg historii. To od nas zależy, czy chcemy kształtować ten bieg samodzielnie, czy pozwolić, by robili to inni – Moskwa, Teheran lub Pekin. Pomoc Ukrainie poprzez pokonanie Putina jest właściwa w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Jest to moralnie słuszne, strategicznie rozsądne, militarnie uzasadnione i ekonomicznie korzystne. Przeważa nad polityką. Wykracza poza stronniczość. Działać trzeba teraz. A więc do dzieła — zakończył szef MSZ.