Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 734 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych Jars zmierzają w stronę Moskwy.

Na poniedziałkowym briefingu minister Shin Won-sik mówił, że w wysłanych z Korei Północnej do Rosji kontenerach mogło znajdować się nawet 3 mln sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 152 mm lub 500 tys. pocisków 122 mm. Trzy miliony pocisków artyleryjskich to trzy razy więcej niż Ukrainie zobowiązała się dostarczyć Unia Europejska (do marca 2024 roku Ukraina miała uzyskać od UE milion pocisków, ale obecnie mówi się, że taka ilość amunicji trafi z UE nad Dniepr do końca roku).



Reklama

Korea Północna przekazuje Rosji amunicję za żywność?

Minister obrony Korei Południowej dodał, że Pjongjang mógł dostarczyć Rosji zarówno amunicję kalibru 152 mm, jak i pociski kalibru 122 mm. - Co najmniej kilka milionów pocisków zostało wysłanych — powiedział Shin, cytowany przez agencję Yonhap.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Gen. Roman Polko o wojnie Rosji z Ukrainą: Ukraina musi się pozbierać Potrzebna jest wytrwałość i solidarność - mówił w rozmowie z RMF FM gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM pytany o to, co musi się stać, by Ukraina skutecznie odparła rosyjską agresję.

Jednocześnie południowokoreański minister poinformował, że setki fabryk w Korei Północnej wykorzystują ok. 30 proc. swoich mocy produkcyjnych, ze względu na brak surowców i kłopoty z zasilaniem, ale te, produkujące amunicję dla Rosji, mają „pracować pełną parą”. Minister Shin nie podał przy tym źródła przekazywanych informacji.