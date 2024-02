Gen. Roman Polko o wojnie Rosji z Ukrainą: Ukraina musi się pozbierać

- To front walki informacyjnej, na którym Rosjanie niestety wygrywają - wskazał. Drugi problem to, jego zdaniem, upadek morale na Ukrainie spowodowany m.in. spostrzeżeniami Ukraińców, że na wojnie „oligarchowie, cwaniacy” się bogacą.



Gen. Polko mówił, że obecnie Ukrainie i Zachodowi potrzebna jest „wytrwałość i solidarność”. - Po pierwsze wsparcie Zachodu, bez wsparcia Zachodu Ukraina nie ma szans wygrać tej wojny, bo Rosja jest za duża, a Rosja dodatkowo zapewniła sobie wsparcie takich krajów jak Iran, Korea Północna — zauważył.



- Sama Ukraina musi pozbierać się: usprawnić system poboru, przestawić gospodarkę na tryb wojenny — dodał. Gen. Polko stwierdził też, że „morale ukraińskiej armii nie podniosło” mieszanie się polityków gen. Walerijowi Załużnemu (odwołanemu przez Wołodymyra Zełenskiego głównodowodzącemu ukraińskiej armii).



Gen. Roman Polko: Gospodarka Rosji to tylko 2 proc. światowego PKB

Gen. Polko zwrócił też uwagę, że na Zachodzie „nie wystarczy świadomość, że gdyby nie Ukraina to mielibyśmy dziś poważny problem i to my walczylibyśmy o bezpieczeństwo”. - Jeśli tak jest to dlaczego Francja czy Niemcy nie przeznaczają na obronność 2 proc. PKB? - pytał. - Europa, USA mają ogromny potencjał - nasze gospodarki to 50 proc. światowego PKB, Rosja to 2 proc. PKB. Nasz przemysł obronny jest ogromny, ma olbrzymi potencjał, który trzeba uruchomić - dodał.



- Rosja, mimo że przestawiła się na gospodarkę wojenną, traci swój potencjał w czasie działań na Ukrainie. To co nam grozi w ciągu 3-5 lat to działania hybrydowe. Putin lubi prowokować, ale nie ma zasobów do prowadzenia masywnej operacji lądowej w krajach NATO — mówił też gen. Polko.