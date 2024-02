05:11 Dniepr: Osiem osób rannych po uderzeniu drona-kamikadze w blok mieszkalny

Informacje o rannych podał Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego, który publikuje też zdjęcia z miejsca ataku.



05:09 Nowe sankcje USA wobec Rosji mają dotknąć podmiotów z krajów trzecich, które umożliwiają Rosji obchodzenie sankcji

- Ogłosimy setki nowych sankcji tylko tu, w USA, ale jest ważne, aby pamiętać, że nie tylko Ameryka podejmuje takie działania — podkreślił Wally Adeyemo, zastępca sekretarza skarbu USA.

04:42 Jedna ofiara śmiertelna ataku z użyciem dronów na Odessę

W czasie ataku dronów na Odessę jeden z dronów-kamikadze, zestrzelony u wybrzeży miasta, spadł na terenie zakładu przemysłowego, uszkadzając budynek na jego terenie i wywołując pożar. W ataku zginęła jedna osoba — podaje ukraińska armia.



04:40 W Dnieprze dron-kamikadze uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny

Pod gruzami uszkodzonego budynku znajdują się ludzie — poinformował gubernator obwodu dniepropietrowskiego, Serhij Łysak.



04:37 Wołodymyr Zełenski: Rosyjskie szaleństwo musi przegrać wojnę

- Im więcej szalonych oświadczeń słyszymy ze strony Moskwy, tym większa musi być nasza siła. Tylko siła naszej obrony życia, nasza zdolność do realizowania własnych celów, może sprowadzić Rosję z powrotem do stanu przynajmniej częściowej trzeźwości. Rosyjskie szaleństwo musi przegrać tę wojnę. Zrobimy wszystko, by to zrobić. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy walczą za Ukrainę, pracują dla Ukrainy i pomagają - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:32 Władimir Putin zapowiada wykorzystanie sztucznej inteligencji przez armię

Federacja Rosyjska nadal będzie wzmacniać swoje Siły Zbrojne, biorąc pod uwagę doświadczenia z prawdziwego pola walki i zapewni ciągłe techniczne przezbrajanie i modernizację sprzętu — mówił Władimir Putin składając życzenia z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Życzenia opublikowane zostały na stronie Kremla. Prezydent Rosji podkreślił, że udział „współczesnych systemów uzbrojenia jeśli chodzi o strategiczne siły nuklearne osiągnął 95 proc., a w morskim komponencie triady nuklearnej — niemal 100 proc.". - Rozpoczęła się seryjna produkcja nowych hipersonicznych pocisków Cyrkon. (...) Nowe strategiczne okręty podwodne weszły do służby. Tylko wczoraj, w Kazaniu, cztery bombowce Tu-160M zostały przekazane Siłom Zbrojnym — mówił Putin, który odbył lot jednym ze zmodernizowanych bombowców strategicznych. Putin zapowiedział też, że kolejnym krokiem będzie wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do sfery wojskowej.



04:28 Wielka Brytania prosi Brazylię, by wywarła wpływ na Rosję ws. Ukrainy

David Cameron, szef MSZ Wielkiej Brytanii, w czasie spotkania z szefem dyplomacji Brazylii, Mauro Vieirą, zaapelował o to, by Brazylia użyła swojego wpływu na Rosję i skłoniła Moskwę do dyplomatycznego zakończenia wojny na Ukrainie. Jak czytamy na stronie brytyjskiego rządu Cameron prosił Vieirę, by ta użyła dostępnych kanałów komunikacji i „przekonała Rosję (...) by stworzyć przestrzeń dla dyplomacji”. Do spotkania ministrów doszło na marginesie szczytu G20.



04:26 Rosjanie informują o użyciu ciężkich miotaczy ognia w rejonie Awdijiwki

Szef biura prasowego rosyjskiego zgrupowania wojsk „Centrum”, Aleksandr Sawczuk, poinformował o zniszczeniu czterech ukraińskich bastionów w rejonie miejscowości Siewiernoje. Ukraińcy mieli stracić na tym odcinku frontu 145 żołnierzy, pięć bojowych wozów piechoty, dwa transportery M113, 26 pojazdów, haubicę M777 i trzy moździerze kalibru 120 mm — podał Sawczuk.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 729. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 729. dniu wojny

