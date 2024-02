Wołodymyr Zełenski ma przesłanie do Kongresu USA

Zełenski był też pytany jakie ma przesłanie do Kongresu, który ma zdecydować o losach ustawy zapewniającej administracji Joe Bidena dodatkowe 60 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy.



- Mój przekaz brzmi: jeśli chcecie być bardzo pragmatyczni, cena wsparcia, o które dziś prosimy, jest znacznie niższą ceną niż ta, którą trzeba będzie zapłacić w przyszłości... (...) Chcemy tylko żyć, przetrwać. Nie mamy alternatywy — stwierdził.



- Sądzę, że zrozumieją, że chcemy tylko ocalić nasze domy, nasze dzieci i jeśli uważają, że walczymy o wspólne wartości, niech po prostu nam pomogą - dodał.



Pytany o to kiedy, jego zdaniem, skończy się wojna, Zełenski odparł, że „świat nie jest gotowy na utratę władzy przez Putina”. - Świat boi się zmian w Federacji Rosyjskiej. USA, kraje Europy i globalnego Południa mają wybór — stwierdził.



- Putin przekroczył wszystkie czerwone linie. Jest nieodpowiednią osobą, która zagraża całemu światu zniszczeniem NATO. I spróbuje to zrobić. Więc gdy świat zrozumie to, to będzie to. W tym momencie wojna się skończy — dodał.