Wypalenie zawodowe i depresja to epidemie, o których zbyt mało się mówi. W Polsce ok. 39 proc. osób doświadcza wypalenia zawodowego – to poziom najwyższy wśród wszystkich mieszkańców Europy. Z kolei z raportu NFZ wynika, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,5 mln osób.