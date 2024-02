Jednocześnie Sikorski podkreślił, że „groźby byłego prezydenta Miedwiediewa czy szturm na Awdijiwkę uświadomiły politykom europejskim, że więcej czasu na marnowanie nie ma".

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w ubiegłym tygodniu zagroził Stanom Zjednoczonym i Europie wojną nuklearną, jeśli Rosja Rosja będzie zmuszana do powrotu do uznanych granic z 1991 roku.

"Próby powrotu Rosji do granic z 1991 r. doprowadzą tylko do jednego. Do globalnej wojny z krajami zachodnimi przy użyciu całego strategicznego arsenału naszego państwa, którego cele będą w Kijowie, Berlinie, Londynie, Waszyngtonie. We wszystkich innych pięknych miejscach historycznych, które mają, a które od dawna są zaliczane do celów lotów naszej triady nuklearnej” – podkreślił Miedwiediew.