04:37 Kanadyjska armia publikuje zdjęcia ze szkolenia ukraińskich saperów

04:36 Mieszkańcy frontowych miejscowości w obwodzie zaporoskim odmawiają ewakuacji

Informację taką przekazał gubernator obwodu, Iwan Fedorow. Fedorow mówił, że w ciągu ostatniego tygodnia tylko jedna osoba zgodziła się na ewakuację z miejscowości przyfrontowej — chodzi o osobę z „ograniczoną mobilnością” - dodał.



04:33 Od początku wojny z obwodu donieckiego ewakuowano ponad 1,359 mln cywilów

O liczbie ewakuowanych z obwodu donieckiego mówił, w rozmowie z agencją Ukrinform, gubernator obwodu, Wadym Fiłaszkin. Jak dodał wśród ewakuowanych było ponad 164 tys. dzieci i ponad 42 tys. osób z niepełnosprawnościami.



04:29 Siergiej Ławrow wezwał na forum G20, aby "nie używać gospodarki jako broni"

- Nie sądzę, by G20 znalazło rozwiązania do skumulowanych wyzwań i zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. W tym samym czasie nasze forum wiodących gospodarek świata może jasno stwierdzić odrzucenie przez G20 używania „gospodarki jako broni” i „wojny jako inwestycji”, aby zademonstrować nasze dążenie do otwartego i prowadzonego na równych zasadach handlu i współpracy gospodarczej. Jest ważne, aby potwierdzić, że światowe banki i fundusze nie będą finansować militarystycznych celów i agresywnych reżimów, ale kraje potrzebujące, w interesie zrównoważonego rozwoju — mówił Siergiej Ławrow przemawiając na forum rady szefów MSZ G20.



04:27 Nad obwodem briańskim strącony został ukraiński dron

Informację o strąceniu drona podał gubernator obwodu, Aleksandr Bohomaz.



04:24 Rosyjska armia otrzymała partię zmodernizowanych bojowych wozów piechoty

Do rosyjskich żołnierzy trafiły pojazdy BMP-1AM Basurmanin — informuje holding Wysokotocznyje Kompleksy (część koncernu Rostec). Pojazdy przeszły "wszystkie niezbędne testy" w tym testy broni — 30-mm działka i karabinu maszynowego — czytamy w komunikacie.



04:22 Przedstawiciele Korei Południowej, Japonii i USA rozmawiali o zaostrzeniu kontroli eksportu do Rosji

„W czasie spotkania trzy strony omawiały koordynowanie środków kontroli (eksportu) i porozumiały się w sprawie współpracy w celu ustanowienia partnerstwa z państwami Azji południowo-wschodniej w tej kwestii” - głosi oświadczenie południowokoreańskiego Ministerstwa Przemysłu.



04:18 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 728. dniu wojny

