- Chcę w związku z tym powiedzieć, że dla zapewnienia, że sprzęt wojskowy, pomoc humanitarna, będą docierały na Ukrainę, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wybrane odcinki torów kolejowych — zapowiedział premier. - I to jest kwestia najbliższych godzin. To będzie oznaczało innego typu reżim organizacyjny na przejściach granicznych, drogach dojazdowych i torach na granicę z Ukrainą. Będziemy wyciągali z tego konsekwencje, tak aby środki medyczne, pomoc wojskowa, pomoc humanitarna docierały tam bez żadnych zahamowań - stwierdził premier dodając, że jest to „zabezpieczenie na przyszłość”. - Jak na razie nie było z tym większych problemów — dodał.



- Ukraina tak jak mogła liczyć, tak będzie mogła liczyć w przyszłości na pełne nasze wsparcie w konfrontacji z Rosją. Jeśli chodzi o kwestię konkretnych interesów gospodarczych musimy znaleźć wspólne rozwiązanie, tak aby chronić polskie interesy — mówił nawiązując do apelu Wołodymyra Zełenskiego do polskich władz.



Tusk zapowiedział, że w czasie konferencji z udziałem Ursuli von der Leyen, która odbędzie się w piątek w Polsce, odniesie się do „potrzeby korekty polityki europejskiej jeśli chodzi o granicę z Ukrainą”.



- Jeszcze będąc w Kijowie ustaliłem z prezydentem Zełenskim że będziemy w stałym kontakcie. Szukamy faktycznych rozwiązań, nie tylko demonstracji własnej przyjaźni. Dlatego ustaliliśmy, że przywrócimy format, gdy spotykają się rządy polski i ukraiński w całości. I umówiłem się, że spotkanie obu rządów odbędzie się w Warszawie, 28 marca — oświadczył.

Tusk mówił też, że jest „w stałym kontakcie telefonicznym z premierem Denysem Szmyhalem”.



- Po obu stronach granicy pojawiają się politycy, w emocjach, jakieś wypowiedzi, które zupełnie bez sensu deprecjonują to, co udało nam się wypracować przez ostatnie lata. Wojna to tragedia, ale jeśli w czasie wojny stało się coś pozytywnego w naszej historii to ta wzajemna solidarność i wielka empatia między Polakami, Polkami, Ukraińcami, Ukrainkami, nie tylko w słowach, ale i działaniach. Ja bym przestrzegał, by nie narażać tego kapitału na szwank — apelował Tusk.