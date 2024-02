Rosja wykorzystuje protest polskich rolników. To już jest wojna

Celnicy alarmują, że „nieszczelna granica to zagrożenie dla obywateli UE i budżetu państwa, nie tylko pod kątem odpraw towarów rolno-spożywczych (...) ale i omijania sankcji i nielegalnego przewozu” np. broni, amunicji, papierosów „i innych towarów o wysokiej kumulacji podatków czy ważnych z uwagi na bezpieczeństwo obywateli RP”.

Mimo to protesty rolników uderzają głównie w Ukrainę. Autorzy dwóch kontrowersyjnych banerów m.in. wysławiających Władimira Putina i wojnę – jeden z Sokołowa Budzyńskiego i drugi spod Wodzisławia na Śląsku – staną przed prokuratorem. Wstępnie zakwalifikowano je jako przestępstwa z art. 256 k.k., który dotyczy propagowania totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych. – Ostatecznie o kwalifikacji czynu zdecyduje prokurator – mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.

Czytaj więcej Polityka Medyka. Polscy rolnicy wysypali ukraińskie zboże. Ambasador Ukrainy mówi o hańbie "Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce" - oświadczył ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, komentując wtorkowy protest polskich rolników. Ukraińskie koleje wzywają polskich protestujących do "zaprzestania nielegalnych działań".

Stanowczo zareagowało MSZ, podkreślając, że „jest to próba przejęcia rolniczego ruchu protestacyjnego przez ugrupowania skrajne i nieodpowiedzialne, być może będące pod wpływem rosyjskiej agentury”. I wezwało organizatorów protestów, by sami identyfikowali i eliminowali „nielicznych inicjatorów” takich akcji.

Antyukraińską nutą gra PiS, który złożył w Sejmie projekt uchwały, domagając się „natychmiastowego wprowadzenia jednostronnie bezterminowego zakazu przywozu do Polski z Ukrainy produktów rolno-spożywczych”. Uchwała wskazuje, by embargiem objąć produkty rolne pochodzące lub przywożone z Ukrainy, „także gdy są one przywożone do Polski z innych państw UE”.

Szmulewicz: – Embargo powinno dotyczyć płodów rolno-spożywczych pochodzących z Rosji, która zboże wysyła do Europy przez Litwę czy Mołdawię i sam zakaz importu towarów z Ukrainy niczego nie zmieni. Pokazuje to słabość państwa i braku kontroli granic w całej UE.