Sebastian Kaleta
Foto: PAP/Grzegorz Momot
27 maja, na kilka dni przed drugą turą, decydującą o tym, kto wygra wybory prezydenckie, poseł PiS Sebastian Kaleta zorganizował konferencję pod siedzibą warszawskiego ratusza. – W jakim państwie przyjdzie nam żyć, że jakiś patus z gal freak fightowych ma po dwudziestu latach zastępować Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dwukrotnie za czasów rządów Donalda Tuska i jednokrotnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości sprawdzała Karola Nawrockiego – mówił. – To jest patus, który ma kilkadziesiąt spraw za zniesławienie. Pół Polski się z niego śmieje, że to jest jedna z najgorszych postaci w polskim internecie – dodawał.
Za te słowa Kaleta może stracić immunitet. Jak dowiedzieliśmy się, wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu 2 września. Złożył go Jacek Murański, a w kolejce są także inni politycy PiS, którzy drwili z niego w czasie kampanii: europoseł Patryk Jaki i poseł Dariusz Matecki. Pozwani mają być też niektórzy dziennikarze i komentatorzy internetowi.
Sprawa zaczęła się 26 maja, gdy Onet opublikował artykuł, który – jak się wówczas wydawało – może przechylić szalę na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Nosił tytuł „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”, a wynikało z niego, że kandydat PiS uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości hotelu, gdy pracował tam jako ochroniarz. „Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet. Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi” – pisał portal.
Tego samego dnia wieczorem w studiu „Gościa Wydarzeń” w Polsat News pojawił się sam premier Donald Tusk. – Prawda jest prostsza i dużo poważniejsza niż kampania wyborcza. Jestem w polityce polskiej od niepamiętnych czasów i nigdy nie miałem poczucia, że sprawa jest tak na krawędzi jak dzisiaj – oświadczył, odnosząc się do publikacji Onetu.
Po czym powiedział coś, co sprawiło, że nieoczekiwanym bohaterem kampanii wyborczej stał się nie Karol Nawrocki ani nawet Rafał Trzaskowski, lecz Jacek Murański.
Ten ostatni – co sam lubi podkreślać – jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Szerszej publiczności jest znany jednak nie jako politolog, lecz aktor grający w serialach takich, jak „Lombard. Życie pod zastaw” i „Pierwsza miłość”, a przede wszystkim jako uczestnik tzw. freak fightów, czyli walk z udziałem celebrytów.
W środowisku fanów freak fightów Murański jest postacią rozpoznawalną, ale też skrajnie kontrowersyjną. Jego styl bycia, prowokacyjne wypowiedzi i liczne konflikty z innymi celebrytami budzą silne emocje. W przeszłości odbywał karę więzienia za pobicie.
W rozmowie w Polsat News na Murańskiego powołał się Tusk. A zrobił to, bo tego samego dnia gościem innego programu w innej stacji, TVP Info, był Jacek Murański. Celebryta relacjonował, że przez rok odbywał wspólne treningi z Patrykiem Masiakiem, byłym członkiem gangu sutenerów, który nie kryje znajomości z Karolem Nawrockim. – Nawrocki pracował dla Masiaka. Panowie współpracowali, jeśli chodzi o ochronę agencji towarzyskich – powiedział w TVP Info Murański. Dodawał, że według relacji Masiaka Nawrocki miał za zadanie „stanie pod drzwiami i patrzenie na zegarek”, podczas gdy klienci korzystali z usług prostytutek.
W rozmowie z Polsat News premier nazwał Murańskiego „postacią znaną, także panu Nawrockiemu”. Po czym zaczął pełnymi garściami cytować z wywiadu Murańskiego w TVP Info. Zdaniem Tuska, relacja celebryty potwierdza rewelacje Onetu.
Na reakcję polityków i mediów sympatyzujących z Nawrockim nie trzeba było długo czekać. „Wyobraźcie sobie, co w głowie musi mieć człowiek, aby wymyślić tak podłą historię i wynaleźć jakiegoś człowieka, żeby pomówić swojego konkurenta politycznego. Przecież to są ludzie do szpiku kości źli” – grzmiał europoseł Patryk Jaki. „Człowiek zachodniopomorskiego półświatka (pochodzi z Wałcza), oskarżany przez dawnych współpracowników o sutenerstwo, a nawet pedofilię, to dziś autorytet dla Tuska, PO i TVP w likwidacji” – pisał w serwisie X były redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski. „Dla premiera nagle okazało się, że cała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest mniej wiarygodna niż największy patus polskiego internetu” – oburzał się Robert Mazurek z Kanału Zero.
Jacek Murański mówi nam, że niektóre media, takie jak Telewizja Republika, „obrzucały go błotem przez kilka dni”. – Po tym, gdy powołał się na mnie premier Donald Tusk, obudziłem się w nowej rzeczywistości jako pedofil, zboczeniec, dewiant, alkoholik i narkoman. To, co zrobili politycy PiS i zaprzyjaźnione z nimi media, to była kampania w iście goebbelsowskim stylu. Nie miałem wyboru. Musiałem bronić historii swojego życia, czci i godności – mówi.
Jak tłumaczy, z tego właśnie powodu wytyczył Kalecie prywatny akt oskarżenia, a sprawa została zawieszona do czasu rozpatrzenia przez Sejm wniosku o uchylenie immunitetu, który wniósł do Sejmu pełnomocnik Murańskiego. – Wytoczyłem też sprawę Patrykowi Jakiemu, jednak w przypadku Parlamentu Europejskiego procedura jest inna, bo z wnioskiem o uchylenie immunitetu musi wystąpić sąd – relacjonuje Murański.
Dodaje, że szykuje też kroki prawne wobec kolejnego polityka PiS: Dariusza Mateckiego oraz szeregu postaci świata internetu i mediów. Wymienia m.in. Tomasza Duklanowskiego, Miłosza Kłeczka i Tomasza Sakiewicza z Telewizji Republika, publicystę Rafała Otokę-Frąckiewicza oraz Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero.
Jakie szanse ma Murański? Odsłuchując niektóre nagrania na jego temat, można przekonać się, że rzeczywiście niektórzy ich autorzy się zagalopowali. Np. w filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Patryka Jakiego, europoseł użył wypowiedzi Murańskiego: „Czy wejdą tu rosyjskie wojska? Oby tak!”. Jednak łatwo można sprawdzić, że w rzeczywistości jest to fragment wywiadu, w którym Murański cytuje innego celebrytę, zarzucając mu udział w rosyjskiej agenturze i brak patriotyzmu.
Z kolei we wniosku do sądu dotyczącym Kalety, adwokat Murańskiego pisze, że poseł okłamał opinię publiczną, mówiąc o „kilkudziesięciu sprawach o zniesławienie”. „Zawisłych lub zakończonych spraw o zniesławienie na przestrzeni ostatnich lat, w których Jacek Murański był zaangażowany zarówno jako oskarżony, jak i jako oskarżyciel prywatny, było/jest zaledwie pięć, przy czym dotychczasowe rozstrzygnięcia różnych sądów ukazują słuszność jego działań prawnych” – czytamy w piśmie. Jak wynika z wniosku, ponadto Murański miał poczuć się zniesławiony użytym przez Kaletę określeniem „patus”.
fragment wniosku o uchylenie immuniettu Sebastiana Kalety
Co na to Sebastian Kaleta? W rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówi, że ze swoich słów się nie wycofuje. – Sprawa jest wybitnie absurdalna z tego powodu, że człowiek, którego jako autorytet przedstawił Donald Tusk w najgorętszym momencie kampanii wyborczej, jest osobą znaną opinii publicznej z zachowań agresywnych i wulgarnych, a walki, w których uczestniczy, nazwane są patowalkami – mówi Sebastian Kaleta. – Każdy, zapoznając się chociażby krótko z działalnością publiczną pana Murańskiego, może dokonać oceny, czy moje określenie było właściwe. Według mnie wiele osób użyło o wiele mocniejszych słów. Wniosek o uchylenie immunitetu wygląda na próbę zrobienia sobie przez pana Murańskiego rozgłosu na tematach politycznych. Posłowie w tej sprawie nie będą decydować o moim immunitecie, ale o tym, czy Sejm akceptuje i pochwala wulgarność oraz rodzaj agresji prezentowanej przez Jacka Murańskiego i, szerzej, zjawiska tzw. freak fightu – dodaje.
Co na to Murański? Twierdzi, że jego wersję, zaprezentowaną 26 maja w TVP Info, potwierdza brak pozwu ze strony Karola Nawrockiego. Ten ostatni wystąpił z krokami prawnymi wobec Onetu i jego dziennikarzy za artykuł o Grand Hotelu, ale na takie działanie nie zdecydował się wobec Jacka Murańskiego. Dlaczego? Spytaliśmy o to rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Zaś kilka tygodni temu Murański… wezwał Nawrockiego na pojedynek. – Chętnie bym się z nim sprawdził, tylko na małe rękawice, bo ja lubię takie bezpośrednie akcje. On twierdził, że jest dobry w szlachetnej, męskiej rywalizacji – powiedział, nazywając Nawrockiego „domniemanym prezydentem”.
