Sondaż: Czy Polacy obawiają się ataku Rosji na Polskę?

Rolnicy kupują mniej nowych ciągników. Liderem New Holland

Nieco ponad 10 tys. nowych ciągników rolniczych zarejestrowano w Polsce w 2023 r. To o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. To drugi z rzędu rok hamowania sprzedaży. Pogłębiająca się tendencja spadkowa to wynik pogarszających się nastrojów w branży.