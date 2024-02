Zełenski w rozmowie z Fox News przyznał, że rok 2023 był „skomplikowany” dla Ukrainy, wskazując zwłaszcza na końcówkę zeszłego roku.



Jednocześnie ukraiński prezydent wskazywał na zdobycze ukraińskie, zwłaszcza w obwodzie charkowskim.



- W ciągu tych dwóch lat odzyskaliśmy część obwodu charkowskiego. Teraz jesteśmy w tym obwodzie... i odblokowaliśmy Morze Czarne. Są szlaki zbożowe (na morzu) i zniszczyliśmy mnóstwo okrętów rosyjskiej floty (chodzi o Flotę Czarnomorską - red.) - wyliczał ukraińskie sukcesy Zełenski. Obwód charkowski został niemal w całości wyzwolony w czasie ukraińskiej kontrofensywy jesienią 2022 roku.



- Tego dokonaliśmy przez ostatnie dwa lata. A co oni mogli zrobić? Tylko to jedno miejsce (Awdijiwkę - red.). Ale po co? - pytał ukraiński prezydent.



Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 727. dniu wojny PAP

Rosyjscy analitycy wojskowi uważają, że zdobycie Awdijiwki, nazywanej bramką do Doniecka z racji swojego strategicznego położenia i przesunięcie linii frontu o ok. 8,6 km uchroni okupowany od 2014 roku Donieck przed ukraińskim ostrzałem.