Kiedy siły ukraińskie zaczęły się wycofywać, filmy i zdjęcia - niezweryfikowane - pokazywały jednostki wycofujące się pod ostrzałem artyleryjskim oraz ciała rozrzucone wzdłuż dróg i między drzewami. Ukraińskie jednostki wojskowe od dawna mają trudności w komunikowaniu się ze sobą, ponieważ często dysponują innym sprzętem radiowym. Żołnierze, z którymi rozmawiał „The New York Times”, sugerowali, że niektóre jednostki wycofały się, zanim inne zdały sobie sprawę z odwrotu. Naraziło to pozostawione jednostki na ryzyko okrążenia przez Rosjan i doprowadziło do tak licznych pojmań.

Co gorsza, opublikowane w mediach społecznościowych niezweryfikowane nagrania pokazywały także siły rosyjskie dokonujące egzekucji żołnierzy ukraińskich w Awdijiwce i jej okolicach.

Przedwyborcze zwycięstwo dla Putina

Jonathan Teubner, dyrektor naczelny FilterLabs AI, które bada rosyjskie komunikaty i opinię publiczną, powiedział dla „NYT”, że Kreml nie był przygotowany na tak szybki upadek Awdijiwki. Propaganda nie przygotowała więc medialnego ataku, by to zwycięstwo wykorzystać. - Teraz rzucili się na to, ale nie udało im się jeszcze przeprowadzić skutecznej, skoordynowanej kampanii komunikacyjnej — twierdzi Teubner.

Tymczasem dla sił rosyjskich zdobycie Awdijiwki było tak ważne, że prezydenta Władimira Putina obudzono o czwartej rano w sobotę, by poinformować go o tym fakcie. Odepchnięcie Ukraińców od granic Doniecka Putin na pewno wykorzysta w kampanii przed marcowymi wyborami prezydenta.