„Padnie łączność wojskowa i telefoniczna”. USA przeciw broni antysatelitarnej

Alarm w USA. Media: Rosja chce umieścić broń nuklearną w kosmosie "Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego", o którym w środę informował Kongres przewodniczący Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner, ma dotyczyć rosyjskich zamiarów ulokowania broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej.

Promieniowanie powstałe w wyniku eksplozji nuklearnej prawdopodobnie spowodowałoby rozległe zakłócenia w satelitach. Byłoby to zgodne z powszechnie znanym planem Rosji do rozmieszczania w ostatnich latach satelitów służących do niszczenia innych satelitów.