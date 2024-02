Mimo to informacje amerykańskiego wywiadu są bardziej niż prawdopodobne.

Przedstawiciele NATO mówią, że satelity (przede wszystkim amerykańskie) dają państwom sojuszu ogromną przewagę na polu walki, głównie jako środki obserwacji i łączności. Jak są one ważne, pokazała wojna w Ukrainie. Rozpoczynając inwazję, Rosjanie wykonali hakerski atak na terminale ViaSat, przez które przechodziły linie komunikacyjne ukraińskiej armii. Kremlowi nie udało się ich ogłuszyć i oślepić, dlatego że Ukraińscy natychmiast zamienili je na Starlink Elona Muska.

Nikt z zachodnich wojskowych nie ma wątpliwości, że jeśli dojdzie do konfliktu z Rosją (ale też z Chinami), to pierwsze, co będzie chciał zrobić przeciwnik, to uniemożliwić pracę satelitów.

– Ona nie byłaby bezpośrednim źródłem zniszczeń – uspokaja ekspertka ONZ Almudena Azcarate Ortega, mówiąc o rosyjskiej broni w kosmosie. – To będzie coś w rodzaju zagłuszarki generującej szum na tej samej częstotliwości, na której pracuje system kosmiczny lub stacja odbiorcza – dodaje.

Ponieważ jednak amerykański wywiad uważa, że rosyjska broń w taki lub inny sposób będzie używała energii jądrowej, wydaje się, że może to wyglądać trochę inaczej. – Raczej chodzi o to, że Rosja zamierza wystrzeliwać w kosmos nie broń jądrową, lecz sputniki, na których pokładzie będą instalacje jądrowe, mogące produkować wystarczająco energii, by za pomocą potężnych impulsów elektromagnetycznych „kasować” na dużych odległościach elektroniczny osprzęt satelitów przeciwnika – wyjaśnia z kolei ukraiński naukowiec Andrij Kołesnyk.