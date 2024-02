Władimir Putin poleciał bombowcem do przeprowadzania ataków atomowych

Zmodernizowany bombowiec strategiczny Tu-160M nosi nazwę bohatera ludowego Ilij Muromca.



Kim był Ilja Muromiec?

Według legend Ilja, syn chłopa, urodził się we wsi Karaczarowo, nieopodal Muromia.



W latach młodzieńczych przebył poważną chorobę i nie mógł chodzić aż do 33 roku życia, kiedy to został cudownie uzdrowiony przez dwóch pielgrzymów.



Następnie otrzymał nadludzką siłę od umierającego olbrzyma Swiatogora, po czym wyruszył wyswobodzić Kijów i służyć tamtejszemu księciu, Włodzimierzowi. Po drodze w pojedynkę udało mu się obronić miasto Czernihów (na dzisiejszej Ukrainie) przed Tatarami, ale nie pozostał tam, mimo zaoferowania mu tytułu szlacheckiego.



W Kijowie Ilja został czołowym bohaterem księcia Włodzimierza i obronił Ruś przed licznymi atakami przypuszczanymi przez plemiona stepowe, m.in. Kalina, legendarnego cara Złotej Ordy.