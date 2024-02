Doradca Wołodymyra Zełenskiego o proteście polskich rolników: Nie trzeba blokować granicy

Polscy rolnicy bronią się przez napływem żywności z Ukrainy, ale alarmują też z powodu wypychania ich przez konkurentów ukraińskich np. z rynku niemieckiego. Jak tu znaleźć kompromis?

To konkurencja. Żyjemy w świecie wolnorynkowym. Rozumiem, że polscy rolnicy bronią swojego interesu i interesu swoich rodzin. To kwestia właściwej dyskusji. Ale trzeba rozumieć, skąd bierzemy pieniądze na prowadzenie tej wojny. Utrzymujemy naszą armię wyłącznie ze środków z ukraińskiego budżetu. Musimy przeprowadzić mobilizację i potrzebujemy dodatkowo kilkaset miliardów hrywien. I musimy gdzieś te pieniądze znaleźć. Owszem, uruchomiliśmy alternatywną drogę i poprzez Morze Czarne idzie lwia część naszego zboża. Mimo to chcemy handlować. Przecież idziemy do Unii Europejskiej, będziemy musieli ustalić format naszych wzajemnych konkurencyjnych relacji. Nie tylko z Polską, ale z wieloma państwami UE. Przypominam, że gdy Polska wchodziła na europejski rynek, to również rodziło konflikty z producentami lokalnymi w poszczególnych krajach. We Francji czy w Niemczech. Znaleziono efektywne rozwiązania, my też chcemy je znaleźć. Dlaczego robimy to publicznie? Bo tu nie chodzi wyłącznie o konkurencję gospodarczą, jesteśmy w stanie wojny. I wojna jest dla nas dzisiaj priorytetem. Bo chcemy mieć zasoby, by w sposób właściwy tę wojnę zakończyć. I myślę, że dojdziemy do porozumienia z Polską.

