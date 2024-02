Kilogram Mostbröckli kosztuje w Aldi 59,50 franków (około 270 złotych). To jest fakt. Inne fakty to: Szwajcaria Wschodnia położona jest we wschodniej części Szwajcarii. Appenzellerland położony jest we wschodniej Szwajcarii. Mostbröckli to regionalny przysmak z Appenzellerland. Mostbröckli jest wędzone. Polska nie ma z tym regionem Szwajcarii nic wspólnego – pisze szwajcarski dziennik "Blick".