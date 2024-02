Te sankcje naprawdę Rosję zabolą. Londyn uderza w bogaczy, LNG i dostawy broni

Zakłady Metalurgiczne Samara (w tekście oznaczone jako Przedsiębiorstwo Metalurgiczne Samara) i Zakłady Metalurgiczne Kamensk-Ural;

Ograniczenia objęły także handlarza ropą Nilsa Trosta i jego firmę Paramount Energy & Commodities SA, firmy żeglugowe Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management i Active Shipping oraz inne organizacje.

Rezydencje zajęte, konta niedostępne

Dla wszystkich tych firm i osób wpisanie na brytyjską listę sankcyjną oznacza m.in. zakaz wjazdu i prowadzenia działalności biznesowe na terenie Wielkiej Brytanii; zamrożenie kapitałów, zajęcie kont i nieruchomości. A przypomnijmy, że to Wyspy Brytyjskie od dziesięcioleci były dla rosyjskich tłustych kotów miejscem lokowania największych pieniędzy i kupowania największych siedzib.

Firmy utraciły możliwość importu brytyjskich wyrobów oraz wszystkich innych za pośrednictwem podmiotów brytyjskich. Nie można dostarczać Rosji żadnych technologii, licencji itp z Wysp Brytyjskich. To mocne uderzenie m.in. w projekt Arctic LNG-2 — budowanych zakładów skraplania gazu na Syberii. Mają one poprawić utraconą pozycję Rosji na rynku gazu. Brak dostępu do zachodnich technologii i urządzeń już zatrzymał prace i przesunął oddanie Arctic LNG-2 o co najmniej 2-3 lata , poinformował niedawno Leonid Michelson, prezes i największy udziałowiec Novateku, objęty od dawna sankcjami Zachodu.