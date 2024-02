Paweł Kowal: Zostanie zapisane w historii, że Polska się z Ukrainą pokłóciła

Powinniśmy mieć plan, strategię naszego udziału w odbudowie Ukrainy?

Plan jest zawsze przydatny. Jednak głównym elementem strategicznym, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, powinno być to, że jesteśmy przy głównym stoliku, tam, gdzie zapadają decyzje dotyczące głównych kierunków odbudowy Ukrainy i jej finansowania.

Mówimy o czasie, w którym nie będzie wojny w Ukrainie. Czyli kiedy pana zdaniem?

Do niedawna myślałem, że niebawem. Teraz nie wiem. Widać już, że scenariusz utrzymania obecnego poziomu zaangażowania na froncie wymaga wsparcia i Unii Europejskiej, i USA. Wsparcia USA jeszcze nie ma. A nawet gdyby było, to jeszcze za mało, żeby dokonać przełomu. By tak się stało, trzeba utrzymać tempo mobilizacji, co będzie trudne, plus dostarczyć Ukrainie jakieś formy broni, które potrafią razić cele w Rosji.

Jest pan zadowolony z ostatnich rozmów międzynarodowych, m.in. z rozmów w Monachium?

Monachium jest papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje na świecie. W Monachium była podwójna atmosfera. Z jednej strony był optymizm na poziomie deklaracji politycznych i miałem wrażenie, że też celem delegacji ukraińskiej było podtrzymanie optymizmu. A z drugiej strony, kiedy już dochodziło do realnych rozmów z politykami czy ekspertami, pojawiały się scenariusze pesymistyczne, czyli statyczne, bez przełomu. Działo się tak pomimo przejmującej wiadomości na temat śmierci Aleksieja Nawalnego. Wszyscy na nią zareagowali, ale gdy padały pytania o NATO, to odpowiedzi były takie jak wcześniej. W Monachium było jakieś niedobre zapętlenie.

Jak jesteśmy traktowani w Europie jako sąsiedzi? Czy to, co się dzieje w tej chwili na granicach, może zaszkodzić Polsce?

Głównym problemem dla Polski jest to, że nie doceniamy długofalowych skutków obecnych protestów, które są nagłaśniane przez zachodnich polityków i publicystów, ale także przez Rosję. Ucieka nam szeroki plan, bo patrzymy tylko przez pryzmat nierozwiązanych konfliktów, które ostatecznie da się rozwiązać. Nie widzimy szerszego, bardziej pozytywnego obrazu współpracy społeczno-gospodarczej czy dostępu do ukraińskiego rynku. Obawiam się, że zostanie zapisane w historii, że na koniec Polska się z Ukrainą pokłóciła. Że jeszcze w czasie wojny Polska blokowała m.in. wymianę handlową. Ten konflikt służy przede wszystkim Rosji, natomiast jego podstawy są realne. Są grupy rolników, które tracą. I dlatego potrzebna jest dla nich szybka pomoc interwencyjna. Natomiast generalnie polska gospodarka na otwarciu z Ukrainą zyska. Mogłaby jeszcze więcej zyskać, gdybyśmy się nauczyli organizować transport za pieniądze, tak jak robią to Rumuni. Musimy widzieć cały obraz, a nie kawałeczki.