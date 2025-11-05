– Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz są na horyzoncie nowe wyzwania – napisał w środę na portalu X (dawniej Twitter) Robert Kropiwnicki.

Czarne chmury nad Kropiwnickim?

Dymisja, choć niespodziewana, raczej nie jest niespodzianką. Od pewnego czasu mówiło się, że między Kropiwnickim, także posłem KO, a nowym szefem resortu aktywów państwowych Wojciechem Balczunem, nie ma chemii. Gdy niedawno ministrowie z tego resortu dzielili się na nowo nadzorem nad 110 spółkami, w których udziały ma Skarb Państwa, większość tych największych i najważniejszych wziął pod swoje skrzydła bezpośrednio Wojciech Balczun. Pod jego nadzór trafiły m.in.:

Orlen, PKO BP, PZU, PGE, Enea, Tauron, Grupa Azoty, Police, Giełda Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości, Polski Holding Hotelowy, Poczta Polska, Exatel, Totalizator Sportowy, Huta Łabędy, Węglokoks, Dalmor, Polski Fundusz Rozwoju, a także Agencja Rozwoju Przemysłu. W sumie to 28 podmiotów. Jest wśród nich 10 z 13 największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółek, w których udziały ma Skarb Państwa.