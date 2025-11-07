Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Szułdrzyński: Niedoszłe męczeństwo Zbigniewa Ziobry. Budapeszt znów zaszkodzi PiS

Narracja o prześladowaniu Ziobry nie przekonuje opinii publicznej. Dane z sieci mówią jasno: 96 proc. komentarzy na jego temat to krytyka. Schowanie się w Budapeszcie obróciło się przeciwko niemu. Może zaszkodzić całej Zjednoczonej Prawicy

Publikacja: 07.11.2025 16:46

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Michał Szułdrzyński

Gdy w ostatnich dniach obserwowałem wzmożenie prawicowego aparatu propagandy w obronie Zbigniewa Ziobry, przypomniało mi się kilka rozmów, które prowadziłem z politykami Zjednoczonej Prawicy pod koniec jej rządów. Od szeregowego posła, po ministra – nie licząc tych, którzy sami byli związani z Suwerenną Polską – powszechna była niechęć do Ziobry i jego środowiska.

Dlaczego za rządów Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro wywoływał wściekłość w jej szeregach

Ci nastawieni bardziej centrowo mieli Ziobrze za złe, że zaraził swym eurosceptycyzmem i radykalizmem całą prawicę. Zmiany w sądach uznano za nieudane i odpowiedzialnością za to obciążano właśnie Ziobrę.

Równocześnie zaś powszechne było przekonanie, że Ziobro miał szukać haków na inne frakcje w ramach zjednoczonej prawicy. To nie był przypadek, że szeregowi posłowie nie kwapili się do obrony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, gdy zostali na początku 2024 r. zatrzymani. Bo wielu działaczy uważało, że CBA pod rządami ministrów do spraw służb specjalnych Kamińskiego i Wąsika również – podobnie jak prokuratura Ziobry – tworzyły dossier na politycznych konkurentów w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Do tego dochodziło również powszechne przekonanie, że środowiska Ziobry wspierały się pieniędzmi publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości w kampaniach wyborczych, co sprawiało, że ludzie Ziobry lepiej sobie radzili w wyborach.

Dlatego przede wszystkim słuchając o męczeństwie Ziobry, rzekomo prześladowanego przez krwawy reżim Donalda Tuska, miałem wrażenie wyjątkowej hipokryzji.

Czy można porównać sytuację Ziobry w Polsce Donalda Tuska do miejsca Żydów w III Rzeszy?

Po drugie miałem wrażenie totalnej przesady. Gdy poseł Sebastian Kaleta, były zastępca Ziobry w ministerstwie sprawiedliwości, porównał swego byłego szefa do ofiary represji Aleksandra Łukaszenki na Białorusi – gdzie ponad tysiąc przeciwników politycznych gnije w koloniach karnych – było tylko kwestią czasu, kto pójdzie dalej.

Reklama
Reklama

Udało się to byłej gwieździe telewizji z czasów Jacka Kurskiego, Jackowi Łęskiemu, który porównał sytuację Ziobry wobec rządu Donalda Tuska, do sytuacji Żydów w III Rzeszy. Można bowiem mieć wątpliwości co do różnych działań obecnej koalicji, krytykować posunięcie Adama Bodnara czy jego następcy Waldemara Żurka, ale w Polsce nie ma więźniów politycznych.

A jeśli ks. Michał Olszewski miał zarzuty do sposobu, w jaki został zatrzymany, złożył skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, który przyznał mu w części rację. Teraz odpowiada z wolnej stopy w sprawie funduszu sprawiedliwości. Czy tak wygląda reżim Łukaszenki? Tak wyglądała sytuacja Żydów w III Rzeszy?

Czy Zbigniew Ziobro wybierając Budapeszt zamiast Warszawy pokrzyżował polityczne plany PiS?

Cała ta przesada, cała ta hipokryzja jednak była odpowiedzią na wielki problem, w jakim znalazł się PiS po tym, co w czwartek zrobił Zbigniew Ziobro. Zostając w Budapeszcie, pod pozorem tego, że Donald Tusk chce go bezprawnie aresztować po przyjeździe do Warszawy, Ziobro uderzył w wizerunek swojego obozu politycznego.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem
Reklama
Reklama

Sondaże były jednoznaczne parę miesięcy temu, gdy Marcin Romanowski wystąpił o azyl na Węgrzech – nawet wyborcom PiS to się nie podobało. Ziobro zaprzeczył, że wystąpi o azyl, ale czy można polegać na jego deklaracjach, gdy jeszcze kilka dni temu zapewniał, że stawi się w Sejmie na debacie o swoim immunitecie.

Czytaj więcej

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Polityka
Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat. PiS ma problem

Zamiast tego stchórzył i komentował słowa, które padały w debacie nad wnioskiem prokuratury w jego sprawie w rozmowie z zaprzyjaźnionymi mediami bezpieczny w Budapeszcie. Dane są nieubłagane – Ziobry broniło w czwartek zaledwie 4 proc. użytkowników sieci. 96 proc. wzmianek na jego temat (ich zasięg to 60 mln, czyli statystycznemu polskiemu internaucie wyświetliły się kilka razy) były negatywne.

Mówiąc bardzo cynicznie – może gdyby Ziobro do Polski przyjechał i chory dał się aresztować, PiS mógłby na tym zbić politycznie jakieś punkty. Bo męczeństwo może budzić sympatię. Niedoszłe męczeństwo budzi zaś tylko politowanie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Zjednoczona Prawica Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Donald Tusk Zbigniew Ziobro Fundusz Sprawiedliwości

Gdy w ostatnich dniach obserwowałem wzmożenie prawicowego aparatu propagandy w obronie Zbigniewa Ziobry, przypomniało mi się kilka rozmów, które prowadziłem z politykami Zjednoczonej Prawicy pod koniec jej rządów. Od szeregowego posła, po ministra – nie licząc tych, którzy sami byli związani z Suwerenną Polską – powszechna była niechęć do Ziobry i jego środowiska.

Dlaczego za rządów Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro wywoływał wściekłość w jej szeregach

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Można odhaczać kolejne punkty programu: przemocowe hasła na Marszu Niepodległości, lewicowcy i liber
Komentarze
Estera Flieger: Jak polubić 11 listopada. Wylogować się do świętowania
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem
Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Działka pod CPK odkupiona przez państwo. Teraz tylko PiS ma problem z tą aferą
Donald Tusk
Komentarze
Zuzanna Dąbrowska: Donald Tusk je przystawki, żurek i czeka na drugie danie
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Zohran Mamdani
Komentarze
Sposób na Donalda Trumpa. Lewicowa rewolucja w Nowym Jorku
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama