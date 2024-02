Donald Tusk: Protestujący w Polsce rolnicy nie są antyukraińscy

Donald Tusk: Poradzimy sobie z prowokatorami

- Chcę bardzo wyraźnie podkreślić - ja to wiem, to nie jest tylko moja intuicja — protestujący rolnicy w Polsce nie są antyukraińscy - powiedział w piątek premier.- Może się zdarzyć jeden czy drugi prowokator i sobie z tym poradzimy, ale protestujący rolnicy, tak jak protestujący transportowcy, protestują na granicy z Ukrainą nie dlatego, że są przeciw Ukrainie. To są bardzo często ci sami ludzie, którzy w ostatnich dwóch latach pomagali, udostępniali swoje mieszkania, swoje pieniądze uchodźcom z Ukrainy - dodał.

Szef rządu przekonywał, że nigdzie w Europie nie ma "tak jednolitej opinii publicznej jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w jej wysiłku wojennym" jak w Polsce. - Z punktu widzenia nie tylko polskiego rolnika Unia Europejska jest od tego, żeby efektywnie pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją (...), ale UE jest także od tego, żeby chronić rynek obywateli Unii Europejskiej - powiedział Tusk. - Nie możemy pomagając Ukrainie poświęcić fundamentalnych interesów dużych grup ludzi w Europie, a szczególnie tu w Polsce - podkreślił.

Co z Ukrainy wjeżdża do Polski? Możliwe decyzje ws. kontroli

Tusk powiedział jednocześnie, że w kwestii pomocy Ukrainie "mamy dużo do zrobienia". - Polska zrobi wszystko, tak jak robiła do tej pory, żeby mobilizować świat i UE w jak najbardziej efektywnej pomocy, w tym pomocy wojskowej, technicznej - zadeklarował.

Czytaj więcej Polityka Protest rolników. Róża Thun: Jeśli nie będzie zmian w rolnictwie to się ugotujemy Zielony Ład jest dla rolników, a nie przeciwko rolnikom, a 4 proc. odłogowania nie istnieje, zostało zawieszone - przekonywała w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem europosłanka Róża Thun (Polska 2050), komentując protesty rolników w Polsce i w Europie oraz broniąc Zielonego Ładu.

- Jestem w stałym kontakcie z naszymi partnerami ukraińskimi i nie ukrywam, że jeśli będzie trzeba, to w najbliższych dniach będziemy podejmowali też kolejne decyzje dotyczące efektywnej kontroli na naszej granicy jeśli chodzi o produkty, które trafiają do UE i do Polski - oświadczył Donald Tusk.