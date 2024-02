Ursula von der Leyen: Unia Europejska odblokuje 137 mld euro dla Polski. Donald Tusk: Mamy to!

— Mam dobre informacje. W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które obecnie zostały zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. To środki z funduszu Next Generation oraz z funduszy spójności — oświadczyła Ursula von der Leyen.



Sprawa KPO

O tym, że Komisja Europejska jest gotowa zatwierdzić w przyszłym tygodniu przekazanie Polsce 6,3 miliarda euro z Funduszu Odbudowy informowały ostatnio media. Agencja Bloomberg pisała, że to swoiste wotum zaufania dla zdolności nowego rządu Donalda Tuska do naprawienia stosunków z Brukselą.

Bloomberg podawał, że Komisja Europejska jest gotowa zaakceptować pakiet niedawnych zobowiązań politycznych jako wystarczający do uruchomienia pierwszej wypłaty z prawie 60 mld euro dotacji i pożyczek, które - według deklaracji KE - były zablokowane ze względu na unijne obawy związane z praworządnością w Polsce.

KE dotychczas odmawiała przekazania Polsce unijnej pomocy z Funduszu Odbudowy do czasu spełnienia przez rząd w Warszawie szeregu warunków, tzw. kamieni milowych, które m.in. koncentrują się na odwróceniu kontrowersyjnych zmian w sądownictwie wprowadzonych przez poprzedni rząd.