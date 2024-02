We wtorek w całej Polsce protestowali rolnicy, którzy domagają się odejścia od unijnego Zielonego Ładu oraz zablokowania granicy dla produktów żywnościowych z Ukrainy. Protestujący rolnicy podkreślają, że napływ taniej żywności do Unii Europejskiej z Ukrainy rujnuje ich działalność. Przedstawiciele samorządów rolniczych zwracają uwagę na brak opłacalności we wszystkich sektorach produkcji rolnej.

O protest rolników i związane z nim ewentualne zmiany w unijnym pakiecie klimatycznym Jacek Nizinkiewicz zapytał Różę Thun z Polski 2050, wcześniej związaną z Platformą Obywatelską. Europosłanka przyznała, że protesty rolników "już się rozlały na Europę".

Róża Thun: Rolnicy protestują z różnych powodów

- Rolnicy protestują w różnych krajach. Tutaj mieliśmy też w Brukseli ogromne protesty i palenie opon na placu Luksemburskim przed samym Parlamentem Europejskim - zaznaczyła.

- Oczywiście, że to jest bardzo duży temat, ale oni protestują w różnych krajach z różnych powodów - mówiła o rolnikach Thun. - W jednych krajach z powodu tego, że paliwa do pracy w roli czy do traktorów podrożały, w innych przez to, że napływa tak dużo żywności z Ukrainy, w innych, że ceny w ogóle są za niskie, a w innych, że przeszkadza im Zielony Ład - kontynuowała.