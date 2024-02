Przyjęta przez Senat USA ustawa musi zostać teraz przyjęta przez Izbę Reprezentantów, ale ta jeszcze się nią nie zajęła, a część kongresmenów Partii Republikańskiej (ma większość w tej izbie) wyraża sceptycyzm co do tego, czy USA powinny pomagać Ukrainie na dotychczasową skalę.



Jaki efekt wywierają sankcje na gospodarkę Rosji?

Eksperci zwracają uwagę, że pomoc wojskowa jakiej USA udzielają Ukrainie jest znacznie ważniejsza niż kolejne sankcje.



- To, co Kongres zrobi, by przyjąć dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy, będzie się liczyć znacznie, znacznie bardziej niż cokolwiek innego, co może być osiągnięte na froncie sankcji — mówi Peter Harrell, były urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu.



Departament Skarbu USA w grudniu 2023 roku szacował, że dzięki sankcjom w 2022 roku rosyjska gospodarka skurczyła się o 2,1 proc.



Obecnie rosyjska gospodarka ma być o ok. 5 proc. mniejsza niż przewidywano przed wojną - przekonuje Departament Skarbu USA.



Nadal jednak rosyjska gospodarka radzi sobie — mimo presji sankcji — znacznie lepiej niż się spodziewano. MFW przewiduje, że w 2024 roku rosyjska gospodarka zanotuje wzrost PKB o 2,6 proc. po wzroście o 3 proc. w 2023 roku.