Wołodymyr Zełenski: Premier Ukrainy Denys Szmyhal uda sią na granicę z Polską

Wołodymyr Zełenski w środę oświadczył, że Ukraina pragnie "wspólnie i sprawiedliwie rozwiązać sytuację na granicy - całkowicie pragmatycznie". "Chciałbym zwrócić się do rządu polskiego - do pana premiera Tuska i ministrów. Poleciłem naszemu rządowi, w najbliższym czasie, do 24 lutego, przybyć na granicę między naszymi państwami" - poinformował. Dodał, że chodzi o premiera Ukrainy i cały rząd "od logistyki do sektora rolnego". Według Zełenskiego, blokada na granicy "zwiększa zagrożenia dla dostaw broni" dla ukraińskich żołnierzy na froncie. Z deklaracji protestujących rolników wynika, że transporty wojskowe oraz z pomocą humanitarną są przepuszczane przez blokadę.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal ma być w piątek na granicy z Polską

W środę Zełenski apelował do premiera Donalda Tuska o przybycie na granicę z Ukrainą, a do prezydenta Andrzeja Dudę o wsparcie dialogu. Zadeklarował przy tym, że jest gotów przybyć na granicę z Polską wraz z ukraińskim rządem. W piątek prezydent Ukrainy powiedział we Lwowie, że tego samego dnia premier Ukrainy Denys Szmyhal oraz ministrowie ukraińskiego rządu ds. eksportu, importu, handlu i rolnictwa będą na granicy z Polską.

Zełenski dodał, że to, czy na granicy będą też przedstawiciele polskich władz to ich osobista decyzja. Wołodymyr Zełenski zastrzegł też, że ukraińscy politycy nie mogą być na granicy 24 lutego ponieważ w tym dniu wypada druga rocznica inwazji Rosji na Ukrainę.

Donald Tusk: Spotkanie rządów Polski i Ukrainy - 28 marca

W piątek premier Donald Tusk przekonywał po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, że protestujący polscy rolnicy nie są antyukraińscy. - Protestujący rolnicy, tak jak protestujący transportowcy, protestują na granicy z Ukrainą nie dlatego, że są przeciw Ukrainie. To są bardzo często ci sami ludzie, którzy w ostatnich dwóch latach pomagali, udostępniali swoje mieszkania, swoje pieniądze uchodźcom z Ukrainy - podkreślił.

- Nie możemy pomagając Ukrainie poświęcić fundamentalnych interesów dużych grup ludzi w Europie, a szczególnie tu w Polsce - mówił. - Jestem w stałym kontakcie z naszymi partnerami ukraińskimi i nie ukrywam, że jeśli będzie trzeba, to w najbliższych dniach będziemy podejmowali też kolejne decyzje dotyczące efektywnej kontroli na naszej granicy jeśli chodzi o produkty, które trafiają do UE i do Polski - oświadczył Donald Tusk.