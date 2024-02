Unia przyjęła 13. pakiet sankcji. Kreml jest oburzony, nazywa to „bezprawiem”

Euro Asia Cargo (prywatna) Ltd. ze Sri Lanki.

Przykładowo, indyjska firma Si2 Microsystems projektuje i montuje układy scalone dla sektora komercyjnego, wojskowego i kosmicznego. Kazachska firma — zajmuje się handlem sprzętem elektronicznym i telekomunikacyjnym oraz częściami zamiennymi do niego.

O chińskich firmach znajdujących się na liście wiadomo, że zajmują się dystrybucją i produkcją elektroniki. Główną działalnością serbskiej firmy jest doradztwo. Singapurska firma Deflog Technologies zajmuje się hurtowym handlem sprzętem optycznym i materiałami eksploatacyjnymi. Turecka firma zajmuje się sprzedażą elektroniki i komponentów. Firma ze Sri Lanki - odprawą i obsługą ładunków na Sri Lance i Malediwach.

„Firmy te będą podlegać bardziej rygorystycznym ograniczeniom eksportowym towarów i technologii podwójnego zastosowania” – stwierdziła Rada Europejska w komunikacie prasowym.

Bez części do dornów i energetyki

Ponadto dzisiejsza decyzja rozszerza listę produktów objętych sankcjami. Chodzi o te, które „mogą przyczynić się do udoskonalenia technologicznego rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa, poprzez dodanie komponentów do rozwoju i produkcji dronów. UE wprowadziła też dalsze ograniczenia w eksporcie towarów, które w szczególności przyczyniają się do wzmocnienia rosyjskiego potencjału przemysłowego, takich jak np. transformatory elektryczne. Nie ma natomiast, tak oczekiwanego przez unijnych producentów, zakazu importu z Rosji aluminium i jego wyrobów.