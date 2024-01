13 pakiet sankcji przeciwko Rosji. UE uderzy w aluminium i „części do lodówki”

Z kolei wiele krajów zachodu, w tym Niemcy, sprzeciwia się sankcjom na rosyjski LNG. Podczas gdy Niemcy zmniejszyły zużycie rosyjskiego gazu do 4 procent, inne kraje zwiększyły zakupy. Na szczycie listy największych unijnych importerów rosyjskiego LNG jest Hiszpania (kraj ten reeksportuje część tego gazu do innych krajów w Unii).

Ponieważ próby ograniczenia strumieni dochodów Rosji przyniosły co najwyżej mieszane rezultaty, Komisja Europejska skoncentrowała większość swoich wysiłków na przeciwdziałaniu obchodzenia sankcji nie w rosyjskim eksporcie, ale w rosyjskim imporcie.

13. pakiet sankcji przeciw Rosji — uszczelnianie lodówek

Unia wspierana przez USA, Japonię i innych sojuszników, chce uniemożliwić Rosji nabywanie komponentów, których Rosja nie jest w stanie wyprodukować, a które są jej potrzebne do zaawansowanej technologicznie broni jak np. samonaprowadzające rakiety. Członkowie Unii zgodzili się zakazać sprzedaży tego rodzaju sprzętu do Moskwy.

Jednak także w tym przypadku rezultaty były niejednoznaczne: obchodzenie przepisów w dalszym ciągu stanowi poważny problem — powiedział Gabrielius Landsbergis z Litwy.

- Musimy naprawdę przyjrzeć się tego rodzaju obchodzeniu sankcji. Trudność polega na tym, że niektóre z komponentów nie są objęte sankcjami, ponieważ mogą znajdować się w czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem niewinne. Nazywamy to „częściami do lodówki”. A Rosjanie te przykładowe lodówki, sprowadzone legalnie, demontują, a następnie wykorzystują w produkcji zbrojeniowej - tłumaczył Landsbergis.