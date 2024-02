Ukraińcy ściągnęli na granicę zniszczone maszyny rolnicze

Ukraińscy rolnicy chcą swoim działaniem pokazać Polakom, z jakimi problemami się mierzą.

Premier Donald Tusk o protestach polskich rolników

Do sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy odniósł się wczoraj Donald Tusk. - Ostatnie dni, ostatnie tygodnie są tygodniami w polskiej, międzynarodowej polityce dniami narastającego napięcia związanego z sytuacją na froncie w Ukrainie. Chciałbym, żeby wtedy, kiedy rozmawiamy o naszych relacjach z naszymi sąsiadami, a także sytuacji na granicy z Ukrainą, o protestach rolników, żebyśmy wszyscy mieli świadomość w jakim historycznym momencie przyszło nam podejmować decyzje — mówił.

- Chciałbym, abyśmy w debacie wewnętrznej i międzynarodowej umieli rozdzielić tę kwestię: pomoc dla Ukrainy w wysiłku zbrojnym i druga sprawa jak obronić polskich rolników przed liberalizacją handlu (z Ukrainą). Chcę podkreślić, że nie ustaję w wysiłkach, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników. Rozmawiamy o tym nieustannie: i ze stroną ukraińską, i w KE. Sytuacja nie jest prosta: dla większości naszych partnerów pomoc dla Ukraina ma ten wymiar również finansowy, handlowy — wyjaśnił Tusk, dodając jednocześnie, że Polska ponosi tego koszty. - Będziemy szukać mechanizmów ochronnych dla polskich rolników — zarówno środkami krajowymi, jak i przez dalsze negocjacje. Tutaj polscy rolnicy mogą na mnie liczyć. Jesteśmy do dyspozycji — zapewnił premier. - Na jedną rzecz nigdy się nie zgodzę: nie możemy pozwolić na to, by przy granicy polsko-ukraińskiej aktywni, przy okazji protestów byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej, kompromitują państwo polskie, kompromitują Polaków i kompromitują protestujących — dodał Donald Tusk.