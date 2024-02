– Dzieci są odbiciem świata dorosłych i ich agresja to odpowiedź na to, co dzieje się dookoła. (…) Jeśli obecnie wszędzie słychać, że nie przebaczymy i zemścimy się, to nie omija to dzieci – ukraińscy psychologowie próbują wyjaśnić rodakom, jak ochronić ich dzieci przed nienawiścią do Rosjan z powodu wojny, która wchodzi w trzeci rok.

Dookoła, w prawie całej Ukrainie, bombardowania, śmierć, ranni. Na horyzoncie nie widać nadziei, front utknął w miejscu jeszcze późną jesienią 2022 roku.

Nowe technologie. Walka przeniesie się w kosmos?

– Na polu bitwy nie ma impasu, ono zmienia się dynamicznie – uważa jednak były dowódca amerykańskiej armii w Europie, gen. Wesley Clark.

Zaskakujące stwierdzenie po załamaniu ukraińskiej kontrofensywy latem ubiegłego roku. Ale zmiany nie dotyczą tylko frontu na ziemi. Eksperci wskazują na przykład, że w ciągu ubiegłego roku „całkowicie zostały rozwalone” rosyjskie plany kontrolowania Morza Czarnego. Ukraina, państwo nieposiadające floty wojennej, pobiła rosyjską Flotę Czarnomorską. Dokonała tego głównie za pomocą morskich dronów – ukraińska armia jako jedyna posiada ich flotyllę i bardzo intensywnie rozwija. Rosyjskie okręty – jak i wszystkie inne na świecie – nie znalazły sposobu obrony przed nimi.