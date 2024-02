Europa prowadzi debatę o wysłaniu wojsk NATO na Ukrainę. Głos zabrał Kijów

Przed poniedziałkową podróżą do Paryża, gdzie przywódcy z ponad 20 krajów omawiali możliwości zwiększenia pomocy dla Ukrainy, premier Słowacji Robert Fico powiedział, że niektóre kraje rozważają, czy zawrzeć dwustronne umowy w celu wysłania żołnierzy na Ukrainę, aby pomóc jej odeprzeć rosyjską inwazję.

Szef słowackiego rządu nie przekazał żadnych szczegółów w tej sprawie. Nie poinformował również, które kraje biorą pod uwagę podjęcie takich kroków.

Emmanuel Macron mówił, że "niczego nie można wykluczyć". - Nie ma konsensusu na tym etapie... by wysłać tam wojska. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała — mówił Macron w czasie spotkania z dziennikarzami.

Kijów zabrał głos w sprawie żołnierzy NATO na Ukrainie

"Pokazuje to, po pierwsze, absolutną świadomość zagrożeń, jakie stwarza dla Europy zmilitaryzowana, agresywna Rosja" - przekazał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w pisemnym komentarzu do oświadczenia Macrona.