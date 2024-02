A co się udało załatwić w Brukseli ministrowi rolnictwa Czesławowi Siekierskiemu?



- Wczoraj zgłosili ministrowie te wszystkie problemy, które są do rozstrzygnięcia na forum w KE. Oczywiście czas jest bardzo ważny — i dziś to, co jest zależne od nas, to że przeciwstawiamy się europejskiemu „Zielonemu ładowi” i przedstawiliśmy konkretne postulaty — wyjaśnił.



- Jesteśmy w zupełnie innym czasie, gdy Europę dotyka wojna na Ukrainie. Protesty trwają w całej Europie, Polska nie jest wyspą w której dzieje się źle, podczas gdy wszędzie dzieje się dobrze — dodał.



- Europejski „Zielony ład” wymaga rewizji i zmiany. Dziś zaczęło to docierać do coraz większej liczby polityków w Brukseli — podsumował Krajewski.



Wiceminister rolnictwa: Nie damy rady zupełnie zamknąć granicy

A co z postulatem embarga na produkty rolne z Ukrainy?



- Byłby to dla Polski problem zamknięcie całkowite granicy. Ale mówimy o uszczelnieniu tych granic, by produkty zepsute nie mogły wjeżdżać do Polski — wyjaśnił Krajewski.