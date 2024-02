Tak wyglądała sytuacja na froncie w 733. dniu wojny PAP

ISW ocenia, że jest to dowód na to, że Rosja podtrzymuje chęć realizacji maksymalistycznych celów na Ukrainie i będzie dążyć do tego, by dotrzeć do administracyjnych granic okupowanych obwodów.



Reorganizacja okręgów wojskowych przez Putina ma na celu — jak pisze ISW — odtworzenie dowództw okręgów jako sztabów dowodzących przede wszystkim wojskami lądowymi, podczas gdy „zasoby morskie” mają podlegać rosyjskiej marynarce wojennej.



W listopadzie 2023 roku rosyjskie media informowały, że zasoby wszystkich pięciu rosyjskich flot — Północnej, Pacyfiku, Bałtyckiej, Czarnomorskiej i Flotylli Kaspijskiej — mają znów być bezpośrednio podległe dowództwu Marynarki Wojennej, podczas gdy piechota morska, lotnictwo i obrona powietrzna wchodzące dotychczas w skład Flot miałyby zostać podporządkowane dowództwom okręgów wojskowych.



Władimir Putin reorganizuje armię z myślą o przyszłej wojnie z NATO?

W ocenie ISW odtworzenie moskiewskiego i leningradzkiego okręgów wojskowych ma na celu zarówno skonsolidowanie kontroli nad rosyjskimi działaniami na Ukrainie w krótkiej i średniej perspektywie, jak i przygotowanie do potencjalnej, przyszłej, prowadzonej na dużą skalę konwencjonalnej wojnie z NATO — w perspektywie długoterminowej.