Wysłanie wojska na Ukrainę? Jednoznaczna deklaracja Donalda Tuska

- My nie bierzemy pod uwagę wysyłania naszych żołnierzy na Ukrainę. Powinniśmy rozwijać sposoby współpracy, które zaczęliśmy realizować po agresji rosyjskiej. Musimy pomagać Ukrainie bronić się przed agresją rosyjską, by cele Władimira Putina nie zostały zrealizowane. To ważne dla struktury bezpieczeństwa na całym świecie. Musimy wspierać Ukrainę pod każdym względem: militarnym, humanitarnym, finansowym, wspierać także prozachodnie ambicje Ukrainy — odparł Fiala. - Wydaje mi się, że nie trzeba szukać nowych sposobów wspierania Ukrainy — odparł Fiala.



Po co spekulować o tym, co się zdarzy za pięć lat, gdy możemy od ręki uruchomić 300 mld dolarów (rosyjskich) aktywów zamrożonych w bankach europejskich, japońskich, amerykańskich na rzecz wsparcia Ukrainy Donald Tusk, premier

- Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko. Mówią o tym premierzy krajów, które zaangażowały się o wiele bardziej niż większość państw w pomoc Ukrainy w jej wysiłku zbrojnym — mówił z kolei Tusk.



- Nie powinniśmy spekulować o przyszłości, czy zdarzą się okoliczności, które zmienią to stanowisko. Dziś powinniśmy skoncentrować się, jak robi to rząd polski, czy rząd czeski, by maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym. Gdyby wszystkie państwa UE zaangażowały się w pomoc Ukrainie tak jak to robi Polska czy Czechy, to być może nie byłoby w ogóle potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy — dodał.



- My w Polsce niedługo będziemy wydawali 4 proc. naszego PKB na obronność. Jesteśmy na pierwszym miejscu w NATO. A zbroimy się także po to, by skuteczniej wspierać Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym — zaznaczył polski premier.