Najpierw w latach 90., gdy ogłaszano „niepodległość”, a po raz ostatni w 2006 roku, gdy przeprowadzono referendum dotyczące wstąpienia do Rosji. Wówczas separatyści twierdzili, że opowiedziało się za tym 97 proc. mieszkańców regionu. Niepokoi też zbieżność wydarzeń w Naddniestrzu z orędziem Putina do Zgromadzenia Federalnego, które ma wygłosić już 29 lutego. Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) prognozował kilka dni temu, że separatyści po raz kolejny mogą inicjować nowe „referendum” albo opowiedzieć się za realizacją postulatów poprzedniego.

Mołdawia i Naddniestrze PAP

– Wszystko wskazuje na to, że Moskwa nakazała przeprowadzić zjazd, podczas którego powinna zostać wystosowana w imieniu obywateli prośba o przyjęcie w skład Federacji Rosyjskiej. A 29 lutego Putin ogłosi tę decyzję w swoim orędziu w Zgromadzeniu Federalnym – stwierdził ostatnio Giennadij Czorba, jeden z nielicznych mieszkających w Naddniestrzu opozycjonistów, który na dodatek krytykuje wojnę Putina przeciwko Ukrainie.

Mołdawia: Obawa przed rakietami

Naddniestrze jest miejscem strategicznym dla Moskwy, gdyż zaledwie 50 km stamtąd leży ukraińska Odessa. I w Moskwie nie ukrywają, że jest jednym z najważniejszych celów trwającej agresji. – Odessa, powracaj do domu. My wszyscy czekamy na Odessę w Federacji Rosyjskiej […]. To nasze rosyjskie miasto – mówił kilka dni temu były prezydent Rosji i zastępca Putina w Radzie Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. Wypowiedź ta tylko wzmocniła spekulacje dotyczące możliwych kroków Kremla wobec Naddniestrza. Szef ukraińskiego wywiadu (GUR) Kyryło Budanow uspokajał ostatnio, że separatyści nie zamierzają zwracać się z prośbą o przyjęcie do Rosji. Ukraińcy przekonują, że monitorują sytuację w kontrolowanym przez Rosjan regionie. Co o tym sądzą w Kiszyniowie?

Czytaj więcej Plus Minus Tyraspol boi się wojny. „Bombardowali Odessę, u nas było słychać” W Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, można się poczuć jak 40 lat temu w Związku Radzieckim. To jednak tylko fasada, pod którą kryje się feudalistyczny kapitalizm. Ludzie żyją tu biednie, boją się wojny i cierpią z powodu zamknięcia granicy z Ukrainą.

– Naddniestrze gospodarczo jest całkowicie uzależnione od Mołdawii, poprzez nas otrzymują gaz, eksportują swoją produkcję na Zachód. Poza tym region nie graniczy z Rosją i Moskwa w razie czego nie będzie w stanie okazać im pomocy. Więc taki scenariusz jest mało prawdopodobny, ale gdyby jednak na niego się zdecydowali, to na pewno dojdzie do zaostrzenia sytuacji w regionie. Nie wykluczyłbym, że w jakiś sposób zareaguje na to też Ukraina. Dzisiaj niczego nie można wykluczyć – mówi „Rzeczpospolitej” Alexei Tulbure, kiszyniowski politolog i były ambasador Mołdawii w ONZ.