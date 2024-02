Naddniestrze chce stać się częścią Rosji. Separatyści zdestabilizują Europę?

Tuż po zamknięciu punktów do głosowania, media w USA ogłosiły Donalda Trumpa zwycięzcą prawyborów w Karolinie Południowej. Po Iowa, New Hampshire, Nevadzie i Virgin Islands, to jego kolejne zwycięstwo w tych prawyborach, przybliżającego go do nominacji. Jego rywalka Nikki Haley jednak nie rezygnuje z kampanii.