Mołdawia: Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice stolicy. Chcą do UE

Prezydent Mołdawii mówiła też, że choć spełnienie kryteriów niezbędnych, by wejść do UE to "droga wiążąca się z wielkim trudem", ale jednocześnie "jedyna droga" dla Mołdawii.



Na wiecu wystąpiła też przewodnicząca PE, Roberta Metsola, która zapewniła, ze UE wspiera starania Mołdawii o członkostwo w UE.



35-letnia Aurica Baltag, która przyszła na demonstrację wraz z dwójką dzieci, mówiła w rozmowie z AFP, że "chciałaby, aby jej dzieci miały piękną przyszłość w swoim kraju... mogły żyć swobodnie".