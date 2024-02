Polityk zaznaczył, że „my już poddani jesteśmy agresji o charakterze hybrydowym”. - Niczym innym nie jest i nie była agresja na naszą granicę z użyciem migrantów. Mówię o odcinku z Białorusią, ale także do dotyczy Litwy czy Łotwy. To jest agresja o charakterze hybrydowym - powiedział Ociepa. - Obserwujemy też bardzo dużo działań w sieci – o charakterze dezinformacji, ale także cyberagresji. Każdego dnia serwery Polski, różnych instytucji, są poddawane atakom także ze strony Rosji. To jest dokładnie agresja o charakterze hybrydowym. - dodał. Co jeszcze może nastąpić, na co jeszcze powinniśmy być gotowi? Niestety na przykład na ataki terrorystyczne. Ale także wykorzystywanie rożnego rodzaju niepokojów społecznych czy napięć politycznych do dzielenia społeczeństwa i wprowadzenia pewnego chaosu. To jest szalenie niebezpieczne - żebyśmy byli w stanie odróżnić normalną debatę czy spór demokratyczny od działań obcych służb specjalnych, które są obecnie także na terytorium Polski - podkreślił poseł.

Ociepa zapytany został, że obecność transparentów z pro rosyjskimi przesłaniami na protestach rolników może być działaniem Rosji. - Z całą pewnością mogą być. Czy dane przypadki są potwierdzone, to niech tym się zajmą organy ścigania. Ale oczywiście, że tak. Sprzeciw rolników – w mojej ocenie absolutnie słuszny wobec „Zielonego ładu” czy bezczynności polskiego rządu – nie tworzy przestrzeni do artykułowania poglądów na polską politykę zagraniczną w takim wymiarze, kiedy ktoś wymienia hasła, które są prorosyjskie - powiedział Ociepa. - Jeśli takie hasła się pojawiają albo wzywają one do postaw agresywnych w stosunku do Ukrainy w tym sporze, to to z całą pewnością jest inspirowane przez rosyjskie służby specjalne - dodał. Zdaniem Ociepy „powinniśmy nauczyć się oddzielać spór wewnętrzny, ale także nawet polsko-ukraiński dotyczący produktów rolnych, od postaw anty ukraińskich czy antyeuropejskich”. - Można być pro europejskim, a jednocześnie być przeciwnikiem „Zielonego ładu”. Każdy kto próbuje radykalizować ten spór, wpisuje się w narrację Kremla – jedni z głupoty, inni za pieniądze - zaznaczył.

Ociepa: Protesty rolników mogą być elementem szerszego zjawiska – rozczarowania rządem Tuska

Marcin Ociepa mówił także o tym, co jego zdaniem powinien zrobić rząd Donalda Tuska, kiedy w Polsce trwają obecnie protesty rolników. To część ogólnoeuropejskich rolniczych protestów związanych ze sprzeciwem wobec unijnego „Zielonego ładu” oraz napływu na unijny rynek taniej żywności spoza Unii Europejskiej – przede wszystkim z Ukrainy.

- Rząd powinien przede wszystkim spełniać swoje obietnice. Po drugie rozmawiać z rolnikami. Spełniać obietnice w tym sensie, żeby był skuteczny, sprawczy. Za naszych rządów także były napięcia z rolnikami, w zasadzie wokół tego samego tematu. Ale nigdy nie dochodziło do blokowania miast i masowych protestów. Dlaczego? Rząd Morawieckiego sięgał po rożnego rodzaju nadzwyczajne instrumenty – na przykład dopłaty. Proponował też rozwiązania takie, jak system kaucyjny, które sprawiały, że wychodziliśmy naprzeciw rolnikom - powiedział poseł. - W przypadku rządu Tuska mówimy o braku dialogu, nieszczerym dialogu, którego symbolem jest ktoś, kto w odczuciu zdradził polską wieś, czyli pan minister Kołodziejczak. I zero konkretnych działań. To widzimy na każdym posiedzeniu Sejmu. Wychodzą posłowie i mówią jak należy to zrobić, jak należy działać, jak to było za rządów Zjednoczonej Prawicy. Natomiast zapominają, że to oni dziś mają władzę. I jeśli ktoś jest ministrem lub wiceministrem w rządzie, to musi robić dużo więcej niż tylko wychodzić na mównicę i mówić. Nawet jeśli mówi najpiękniej, to rolnicy i obywatele oczekują skuteczności i sprawczości - dodał.

Zdaniem Ociepy „protesty mogą być elementem szerszego zjawiska – rozczarowania rządem Tuska z powodu jego braku skuteczności”. - Piękne słowa i piękne symbole nie zastąpią realnej pracy na rzecz obywateli, a ona jest żmudna oraz wymagająca poświęcenia i wiedzy. To zwycięstwo koalicji 13 grudnia jest pochodną zwycięstwa w warstwie symbolicznie, a także pewnie błędów Zjednoczonej Prawicy - dodał. - Jak ktoś ma władzę, to musi pokazać ludziom, że wie, co z tą władzą zrobić. Nie jest sztuką zdobyć władzę, sztuką jest widzieć, co z nią zrobić. I w tym sensie wieś może być początkiem szeregu porażek strategicznych, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną Donalda Tuska w naszym kraju. Bo na arenie europejskiej będzie miał wsparcie swoich sojuszników z EPL. Pytanie, co w polityką wewnętrzną - zaznaczył w programie #RZECZoPOLITYCE Marcin Ociepa, lider stowarzyszenia OdNowa, poseł na Sejm.